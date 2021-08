Leicester, infortunio terribile per Fofana: carriera a rischio – VIDEO

Terribili e spaventose immagini dell’infortunio di Fofana in Leicester-Villareal: il tackle durissimo nell’amichevole e la diagnosi peggiore.

Non c’è cosa peggiore di infortunarsi prima che la stagione inizi. Se poi il problema è più grave del previsto, ti assale solo rabbia e frustrazione. Ed è quello che è successo a Wesley Fofana, classe 2000 del Leicester, che durante l’amichevole contro il Villareal è stato vittima di un terribile infortunio.

Durante un allungo palla al piede a centrocampo, il difensore delle Foxes subisce un tackle durissimo e scomposto da parte di Nino, il quale prende sì il pallone, ma intrappola le gambe dello sfortunato calciatore. E così, la scivolata diventa fatale per Fofana, che si accascia dolorante e in lacrime sul terreno di gioco, richiamando l’attenzione dello staff sanitario. Le immagini sono terribili.

Leggi anche >>>Il calcio delude ad agosto? Chiedetelo alle finali olimpiche



Sarà davvero dura per Fofana recuperare da questo terribile infortunio. Subito dopo l’assistenza dei medici in campo, il calciatore è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. La diagnosi è quella peggiore: frattura della gamba sinistra. In effetti, dalle immagini mandate in onda durante la gara, era facile prevedere e capire l’entità del danno.

Leicester City’s Wesley Fofana got tackled by Villarreal’s Fer Nino and now Fofana is in hospital.

Absolutely horrific challenge in a pre-season friendly, prayers up for Fofana. Shocking tackle! pic.twitter.com/8H5P5KoXVT

— Football Shithousery (@FootyRustling) August 4, 2021