Fiorentina, rivoluzione in atto: cambia tutto! E Vlahovic…applaude – VIDEO

Rivoluzione in atto per la Fiorentina: cambia lo stemma sulle nuove maglie e Dusan Vlahovic applaude la novità.

Prosegue la rivoluzione in casa viola. Da qualche anno il presidente Commisso sta provando in tutti i modi di legare la storia passata del club con quella del presente, immaginando un futuro vincente. Dopo il Viola Park – il nuovo centro sportivo della Fiorentina – la squadra cambierà il proprio simbolo per la prossima stagione: sulla nuova maglia ci sarà uno stemma del passato!

Addio al classico giglio di Firenze e al rombo utilizzato da oltre 25 anni di storia. Infatti, la Fiorentina ha presentato le nuove maglie 2021-22 che avranno un simbolo degli anni ’80 utilizzato nell’era Pontello.

Fiorentina, si ritorna al passato: vecchio stemma sulle nuove maglie – VIDEO

Tramite i propri profili social, il club toscano ha condiviso con i tifosi la grande novità per la stagione 2021-22. Lo stile delle divise di gioco è uguale per tutti i kit da quello di casa al terzo, compreso quello del portiere. Cambia solo il colore: il viola per la prima maglia, il bianco per la seconda, poi il giallo per la terza e il rosso per il portiere. A presentare la maglia di gioco ci pensa anche Dusan Vlahovic, oggetto di mercato conteso tra Tottenham e Inter, mentre la società viola pensa a blindarlo per almeno un altro anno. Nel frattempo, l’attaccante serbo è stato inserito nello spot per pubblicizzare le nuove maglie Kappa che avranno l’assoluta grande novità sul petto.

Infatti, la Fiorentina ha voluto cambiare lo stemma abbandonando il classico rombo utilizzato dal 1993 e riprendendo il vecchio giglio alabardato. Si tratta di un simbolo utilizzato negli ’80 dalla società comandata da Pontello. Quel giglio rivoluzionava il classico fiore di Firenze poiché, a differenza di tutti gli altri, è inserito all’interno di un cerchio bianco, bordato di viola. Inoltre, l’oggetto rosso al centro dello stemma è per metà giglio, per metà la lettera F. Ovviamente, quello stemma fu ampiamente criticato dai tifosi della Fiorentina perché non rispettava la storia e le tradizioni viola. Ora Commisso prova a riprenderlo ed inserirlo nelle maglie del suo club. Al momento, sembra trattarsi solo di un cambio momentaneo sulle divise di gioco. Lo stemma ufficiale potrebbe restare il classico rombo.