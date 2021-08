Cristiano Ronaldo, nuova auto di lusso: quanto costa la sua Mercedes

Prezzo stratosferico per la nuova auto di Cristiano Ronaldo, ma non è la più costosa: quanto costa la nuova Mercedes del portoghese.

Ad ognuno i suoi vizi. Cristiano Ronaldo ha uno stile di vita molto rigido e regolare. L’ha dimostrato durante gli Europei, dichiarando di non bere bevande gassate, in particolare la cola. Ma è risaputo che l’asso portoghese mantenga la sua linea al meglio, evitando tutto ciò che può danneggiarlo. Tuttavia, si concede a qualche passione legata al mondo della auto.

Infatti, il garage dell’attaccante della Juventus è ricco di bolidi di un certo spessore e un elevato costo. L’ultima new entry è una Mercedes Classe G Brabus 800, che Cristiano Ronaldo ha condiviso sui social.

Cristiano Ronaldo, quanto costa la Mercedes

Solo pochi giorni fa, il numero sette della Juventus ha mostrato ai suoi follower un nuovo fuoristrada. Cristiano Ronaldo è patito per le auto e lo dimostra ogni qualvolta ne ha l’occasione. Il bolide condiviso su Instagram è una Mercedes Classe G Brabus 800 e può arrivare fino a 240 km/h.

Il costo della macchina è pazzesco: circa 330 mila euro. Si tratta di un prezzo simile a quello di un appartamento. Insomma, Ronaldo non bada a spese. E dire che questa Mercedes non è tra le più costose del suo parco auto. Infatti, tra le collezioni ha una Ferrari F12 TDF valutata circa un milione di euro. Invece, per quanto riguarda la McLaren Senna – macchina da corsa adattata per strada – il prezzo cala a circa 975 mila euro. Insomma, il garage dell’attaccante della Juventus è davvero ricco.