Svolta Messi “Salta il rinnovo con il Barcellona”: cosa sta succedendo

Si complica il rinnovo di Messi con il Barcellona: secondo fonti spagnole al momento ci sarebbe una rottura totale tra le parti.

Rottura tra Messi e il Barcellona: il rinnovo è saltato. O almeno così sembra. La bomba arriva dalla Spagna e a rilanciarla è Marca. Fonti vicine all’asso argentino parlano di un allontanamento quasi definitivo e difficilmente ricomponibile tra le parti. Mai come in questo momento il numero 10 e la società blaugrana sono stati così distanti.

A insospettire l’ambiente erano già stati i continui rinvii di un rinnovo che era stato praticamente annunciato ormai un mese fa. Lo stesso Messi negli ultimi giorni aveva prolungato le proprie vacanze, passando a Barcellona solo di sfuggita. E forse alla base di tutto un motivo c’era: un impantanamento definitivo di una trattativa che sembrava invece già conclusa.

Le parti sembravano aver trovato un accordo per un quinquennale con stipendio dimezzato. E invece, a quanto pare la trattativa era ancora lontana dall’essere conclusa e una svolta sarebbe avvenuta durante un pranzo del 5 agosto. Ecco cosa è successo secondo il noto quotidiano spagnolo.

Messi: salta il rinnovo con il Barcellona?

Stando a quanto riferito da Marca, già diversi club sarebbero a conoscenza delle difficoltà del rinnovo di Messi con il Barcellona. Non è un caso che, approfittando di questo ritardo, in molti stiano esplorando la situazione per capire come sta procedendo la trattativa. Oggi ci sarebbe stato un pranzo tra la società e alcuni rappresentanti della Pulce che avrebbe dovuto essere risolutivo.

Invece, così non è stato. La partita a scacchi si è anzi conclusa con uno stallo pericolosissimo, perché mai come in questo momento il Barcellona e Messi sono stati tanto lontani. Dovesse questo divorzio diventare ufficiale, il panorama in casa Barça cambierebbe in maniera radicale.

Senza lo stipendio di Messi, grandioso anche con il dimezzamento prospettato nelle scorse settimane, le esigenze economiche del club diventerebbero infatti di minor urgenza. Riuscire a risolvere i problemi sarebbe anzi un gioco da ragazzi, e permetterebbe alla squadra di rientrare tranquillamente nei parametri imposti dalla Liga.

C’è però da capire come verrebbe accolta una separazione dall’ambiente, tifosi compresi, e dalla squadra, che potrebbe temere un eccessivo ridimensionamento dei progetti, con conseguente fuga di alcuni dei talenti più brillanti ancora in rosa. Insomma, si prospetta un vero e proprio terremoto in Spagna. E questo potrebbe essere solo l’inizio.