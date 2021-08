Lukaku saluta l’Inter: i 5 gol più belli dell’attaccante in nerazzurro – VIDEO

L’Inter sta per cedere Romelu Lukaku al Chelsea: quali sono i cinque gol più belli dell’attaccante belga.

Romelu Lukaku non sarà più un calciatore dell’Inter, manca solo l’ufficialità. La società nerazzurra avrebbe accettato un’offerta di 115 milioni di euro del Chelsea: troppo grande per rifiutare. Inoltre, diverrà la cessione più costosa della storia del club milanese. In qualche modo Big Rom lascia il segno.

L’attaccante andrà via da Campione d’Italia e con 64 marcature realizzate con la maglia dell’Inter in tutte le competizioni. Solo con l’Everton ne ha fatte di più, ma ha giocato quattro stagioni anziché due. Scopriamo di quelle 64 quali saranno le reti più belle fatte da Lukaku con l’Inter.

Leggi anche >>> Lukaku all’Inter: “Resto e vinco”, anzi no. Le false promesse di Big Rom



Lukaku, 5 best gol con l’Inter

Tra le realizzazioni più belle fatte sui campi italiani, senza dubbi va menzionata quella al Genoa al Marassi. Era lo scorso ottobre, in un match complicato a causa del brutto primo tempo dei nerazzurri, Lukaku apre le danze nella seconda frazione con un bolide da dentro l’area.

Al quarto posto, ricordiamo il suo primo gol nel derby contro il Milan: uno stacco di testa perentorio, imprendibile per il portiere rossonero.

Nell’ottobre 2019, alle sue prime esperienze sui campi italiani. Romelu ha mostrato tanta tecnica e forza nel suo mancino. Un tiro da fuori area precisissimo e molto potente, impossibile da parare per il povero portiere del Brescia.

Nella semifinale di Europa League contro lo Shakhtar, l’Inter dimostrò di avere le carte per vincere il trofeo. Tuttavia, in finale si dovette arrendere al Siviglia. Ma in quella partita contro gli ucraini, Lukaku segno uno dei suoi più bei gol in maglia nerazzurra: tanta velocità, forza fisica e precisione.

Infine, impossibile non inserire al primo posto la marcatura realizzata contro il Milan di Ibrahimovic. Lukaku parte da centrocampo, ma grazie alla sua prestanza fisica nessuno riesce a strappargli il pallone dai piedi. Poi, scarica un sinistro magico e angolato, dove Donnarumma non può arrivare.