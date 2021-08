Lukaku all’Inter: “Resto e vinco”, anzi no. Le false promesse di Big Rom

Romelu Lukaku lascerà l’Inter: tutte le promesse non mantenute dall’attaccante e da mister Inzaghi.

E’ ormai giunta ai titoli di coda la trattativa tra Inter e Chelsea per la cessione di Romelu Lukaku. Sarà un ritorno. L’attaccante belga tornerà ad indossare la maglia dei Blues, con la quale non è riuscito ancora ad andare a segno nella sua carriera. Era ancora troppo giovane, acerbo, quando sbarco in Premier League. Ma ora ha un’altra maturità e un’altra leadership, che lo proietta tra i migliori cinque attaccanti d’Europa.

Ma quest’affare chiuso in quasi una settimana in realtà non era molto scontato. In effetti, fu proprio Lukaku ad annunciare la sua permanenza per almeno un’altra stagione. Ma anche attraverso i suoi post social e le risposte agli utenti, sembravano davvero diversi gli obiettivi di Big Rom.

Lukaku, dallo scudetto allo sfottò alla Juventus fino all’addio

Prima di cominciare gli Europei con il Belgio, Romelu Lukaku fu intervistato a Deviltime su VTM e dichiarò: “Resterò all’Inter“. Era il 2 giugno, circolava il nome di Simone Inzaghi sulla panchina della squadra nerazzurra, mentre Antonio Conte faceva già parte del passato. In quella chiacchierata, l’attaccante della Nazionale belga sottolineò anche di aver parlato con il nuovo mister (Inzaghi) e disse: “E’ stata una conversazione positiva, voglio tornare a vincere lo scudetto assieme a lui“. Le cose ovviamente, andranno diversamente.

Ma anche il mister piacentino si lasciò ad andare ad alcune dichiarazioni convincenti durante i suoi primi giorni da interista: “Sapevo del sacrificio di Hakimi – disse in merito alla cessione – Mi han detto che gli altri giocatori importanti rimarranno all’Inter“. Frasi che rassicuravano, in parte, i tifosi nerazzurri. Ora, invece, si sentono traditi da tutti.

E ancora, Lukaku solo di recente è stato protagonista di un siparietto con un tifoso juventino. L’attaccante aveva risposto a tono ad una provocazione sotto ad un post. “Finalmente sei uscito dalla tasca di Chiellini” scrisse un utente sotto ad una foto del bomber riferendosi a Belgio-Italia. E la risposta non si fece attendere: “Son contento che gli Azzurri abbiano vinto, ma ricorda che i Campioni d’Italia siamo noi“. Ora dovrà trovare le giuste parole per salutare i tifosi dell’Inter e non sarà affatto semplice.