Conyedo da bronzo, il telecronista impazzisce e cita Bonucci – VIDEO

Abraham Conyedo ha conquistato il bronzo in lotta libera e il telecronista RAI Tommaso Mecarozzi esulta citando Leonardo Bonucci.

Verso la chiusura delle Olimpiadi, c’è ancora spazio alle emozioni e alle medaglie. Quest’oggi è toccato ad Abraham Conyedo, cubano naturalizzato italiano, che ha conquistato la medaglia di bronzo nella finale di Lotta libera. Una vittoria arrivata allo scadere, grazie alla determinazione del ragazzo nei confronti del suo avversario turco, partito in vantaggio nel match.

Conyedo arricchisce un medagliere già sorridente. La spedizione azzurra conta 39 medaglie: 10 ori, 10 argenti e 19 bronzi. Un terzo posto che vale il sogno di una vita per l’atleta 27enne. Ed è stato molto emozionante anche la telecronaca del giornalista RAI Tommaso Mecarozzi, solitamente la voce delle imprese in acqua assieme al commentatore e amico Luca Sacchi. Ma questa volta, Mecarozzi si è superato e nel finale ha citato anche una frase di Leonardo Bonucci.

Conyedo, il telecronista esulta: “Quanta pasta asciutta devono mangiare gli altri”

L’estate italiana è cominciata con la vittoria degli Europei dell’Italia ed è proseguita con questa felice spedizione giapponese ai Giochi Olimpici di Tokyo. Come accaduto nella finale a Wembley, in diverse circostanze alle Olimpiadi gli azzurri hanno strappato una vittoria dalle mani degli inglesi. Proprio nella staffetta 4×100 maschile è arrivato l’oro per un solo centesimo di differenza nei confronti della Gran Bretagna.

E allora, il telecronista Tommaso Mecarozzi ha celebrato la vittoria di Conyedo ricordando la frase di Leonardo Bonucci, gridata ad alta voce durante i festeggiamenti al termine della finale contro l’Inghilterra. “E anche qua, anche su questo materassino si mangia pasta asciutta, sono gli altri che ne devono mangiare ancora tanta“.

Insomma, la voce del nuoto non si è contenuto e ha esultato – come giusto che sia – per la 39esima medaglia italiana, in una spedizione gloriosa ai Giochi Olimpici. L’Italia non ha mai vinto così tante medaglie alle Olimpiadi estive.