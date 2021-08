Sneijder vende casa: la villa è da sogno, ma il prezzo è da incubo – FOTO

Wesley Sneijder ha scelto di vendere la sua splendida villa in una delle più belle località del mondo: il prezzo è altissimo.

Wesley Sneijder cambia tutto e mette in vendita la sua villa di lusso. L’ex eroe del Triplete dell’Inter ha scelto di rivendere la sua splendida dimora, acquistata negli scorsi anni in una delle località balneari più rinomate e ricercate al mondo. I motivi di questa decisione non si conoscono.

Non sappiamo infatti se l’ex campione olandese abbia intenzione di acquistare una nuova casa al mare, magari in una località meno frequentata per potersi godere al meglio i periodi di relax, o se invece abbia bisogno di liquidità per altri affari imprenditoriali.

Leggi anche -> Allegri alla Juventus, qui la sua casa a Torino

Fatto sta che l’ex campione del Real Madrid e dell’Ajax si sarebbe già messo in contatto con un’agenzia immobiliare per cercare di chiudere la transazione nel minor tempo possibile e possibilmente senza stress. Chissà se questa magione da urlo potrà interessare a qualche facoltoso tifoso dell’Inter. Quel che è certo è che per poterla rilevare bisognerà mettere mano al portafogli, o avere un conto in banca particolarmente pesante.

Sneijder vende la casa a Ibiza: il prezzo

La splendida dimora messa in vendita da Sneijder si trova a Ibiza, l’isola più glamour delle Baleari, una delle mete preferite dai vip di tutto il mondo. Si tratta di una villa super lussuosa situata a Ses Torres Talamanca, tra le località più ambite della già ambitissima Ibiza.

La sua posizione è tatticamente perfetta, come lo era Sneijder sul campo. a 500 metri dal mare, ma leggermente isolata. La completano non solo il numero di stanze enormi nei suoi oltre 350 metri quadri calpestabili, ma anche l’aspetto molto moderno (è circondata da enormi vetrate) e non una, ma ben due piscine: una in giardino, l’altra in cima a una terrazza sul tetto. E se non bastasse, possiede anche una jacuzzi e un camino per potersi godere anche le notti più fredde godendo della vista del panorama.

PER VEDERE LE FOTO DELLA CASA A IBIZA -> CLICCA QUI

Una curiosità? Non è ancora stata completata. Ci sono infatti dei cantieri che dovrebbero terminare la costruzione. Nonostante questo, Wesley ha deciso di liberarsene, ma non a un prezzo qualunque. Stando a quanto scritto sull’annuncio immobiliare della società che si occuperà di piazzare l’immobile, il prezzo di partenza è di 2.800.000 euro.