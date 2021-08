Messi via dal Barcellona: la dedica bollente dell’ex compagno

Lionel Messi saluta il Barcellona in lacrime e un suo ex compagno di squadra lo rincuora con un messaggio bollente.

Lionel Messi ha lasciato definitivamente il Barcellona dopo 17 anni in Prima Squadra. Si è fatto largo con le sue giocate per poi diventare in pianta stabile un titolare, affiancando calciatori come Ronaldinho, Henry, Eto’o e poi Villa, Ibrahimovic, Suarez, fino agli ultimi arrivati. Insomma, tanti hanno avuto l’opportunità di giocare assieme all’argentino, condividendo momenti sacri all’interno dello spogliatoio.

Tra i privilegiati, anche un ex calciatore della Juventus ha voluto lasciare una lettera aperta al vecchio compagno di squadra al Barcellona. Un messaggio affettuoso che sicuramente farà sorridere anche la sua ragazza.

Messi lascia il Barcellona, Dani Alves: “Solo la mia ragazza meglio di te”

L’ex numero 10 argentino ha lasciato un vuoto al Barcellona che difficilmente sarà colmato. Si tratta di uno dei più grandi calciatori del nuovo millennio e che, a causa di ostacoli finanziari della Liga, non ha potuto rinnovare il suo contratto con il club blaugrana. Una storia d’amore che termina con un finale inaspettato.

In questi giorni sono tanti i messaggi che sta ricevendo la Pulce da parte di compagni di squadra. E nelle ultime ore è spuntato quello di Dani Alves: “Messi, sei il più grande di tutti, puoi superarmi quando vuoi sarà uno stimolo per te – scrive ironicamente il terzino brasiliano – Dopo la mia ragazza sei stato il miglior compagno“. Successivamente, la lettera dell’ex calciatore della Juve si fa più seria: “Grazie per tutto quello che ci hai dato, grazie per aver condiviso così tanto e grazie per avermi dato la possibilità di far parte della tua storia“.

Leggi anche >>> Addio Messi: chi erediterà la fascia di capitano del Barcellona?



E così, l’ex talento blaugrana che ha condiviso con l’argentino ben otto anni di carriera rincuora Leo: “Ovunque andrai continuerai a fare la storia“. Sarà a Parigi? Proprio il PSG è stata una delle ex squadre di Dani Alves. Al momento la capitale della Francia sembra essere più che una possibilità.