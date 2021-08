Juventus, tifosi inferociti per la nuova maglia: “Sembra il cartone del latte” – FOTO

Spuntano le prime foto sulla nuova terza maglia della Juventus, ma i tifosi non sono contenti: pioggia di critiche sui social.

La Juventus va avanti. Dopo aver presentato ufficialmente la prima e la seconda maglia della nuova stagione, e aver riportato una sonora sconfitta al Trofeo Gamper nella prima gara del Barcellona post Messi, adesso sembrerebbe pronta a presentare la terza maglia. La casacca alternativa, quella da sempre più innovativa per il club bianconero, è stata anticipata da alcune foto di FootyHeadlines.

Stando a quanto trapela, la nuova maglia dovrebbe essere gialla, bianca e blu. Un abbinamento di colori non nuovo per il club. Già nel recente passato il giallo e il blu erano stati utilizzati per le seconde o le terze maglie. Stavolta però la scelta sembrerebbe essere andata su tonalità più accese e su una fantasia visivamente di grande impatto.

Tale la forza di questa nuova terza maglia, che i tifosi sui social hanno deciso di commentare immediatamente le prime immagini. E non tutti hanno speso parole positive. Anzi, al di là di qualche mosca bianca (qualcuno scrive “sarò strano io, ma a me piace“), la gran parte dei commenti sono del tutto negativi, e anzi qualcuno sembrerebbe anche furibondo per questa nuova casacca così azzardata.

Tifosi contro la terza maglia della Juventus

Il secondo corso di Allegri alla Juventus inizia nel segno della polemica… di moda. Le prime anticipazioni sulla terza maglia bianconera hanno infatti portato a una sorta di sommossa popolare dei tifosi sui socia. La camiseta, che per alcuni versi assomiglia a quella presentata sul finale della scorsa stagione dall’Inter con un altro noto marchio (non senza critiche), non è infatti piaciuta a molti sostenitori bianconeri.

Qualcuno la bolla semplicemente come ‘orribile‘, qualcuno si spinge più in là (‘fa schifo‘), e qualcuno punta all’ironia, parafrasando una celebre battuta di Aldo, Giovanni e Giacomo: “Con 30€ il mio designer la disegnava meglio…“.

E a proposito d’ironia, non mancano accostamenti importanti per questa nuova maglia: c’è chi grida “forza Ikea“, vista la presenza dei colori dell’azienda svedese, mentre qualcun altro punta su un’altra catena popolare, la Lidl. Per qualcuno è la terza maglia più brutta degli ultimi dieci anni in casa Juve, ma c’è chi se la cava con un’altra battuta che rende chiaro quanto poco sia apprezzata: “Sembra il cartone del latte“.