Il Barcellona svela la seconda maglia: sarà viola per una giusta causa – Foto

Barcellona, la seconda maglia sarà viola: il club catalano spiega il motivo attraverso un vidieo pubblicato su Instagram.

Grandi manovre in casa Barcellona. Il club catalano sta mettendo a posto tutti i tasselli fondamentali per costruire una nuova stagione che dovrà essere quella del rilancio e della rinascita definitiva dopo le difficoltà del periodo Covid.

Dopo aver chiuso i primi colpi di mercato (a parametro zero) e aver impostato sui giusti binari il rinnovo di Leo Messi, il club ha presentato anche la sua seconda maglia. Una casacca da trasferta dal colore viola. Non un viola Fiorentina, ma un colore più smorto e spento, chiaro ma ravvivato da dettagli scuri.

Una scelta atipica rispetto al passato recente del la squadra, ma dal significato importante. Anche quest’anno, infatti, la società ha scelto di sposare una causa sociale, per mandare ai propri fan un messaggio di grandissimo valore. Non si tratta della prima operazione di questo genere per il Barcellona, che più volte si è distinto per il proprio contributo benefico e per le più pressanti lotte sociali, come quelle per i diritti della comunità LGBTQ+. Qual è quindi il significato della maglia viola?

Maglia viola per il Barcellona: il significato

La nuova divisa da trasferta del Barcellona sarà di colore viola, con due strisce verticali rosse e blu, per richiamare ovviamente i colori della prima maglia. Sul retro sono presenti quelli della bandiera catalana, il giallo e il rosso. Una casacca che si prepara a entrare nel cuore dei fan, soprattutto per il messaggio sottostante.

Spiega infatti il club: “Questa maglia vuole inviare un messaggio a favore della diversità e dell’emancipazione femminile. Scommettendo sul colore viola, che rappresenta la lotta per l’uguaglianza di genere. Non più un gioco solo per uomini. Més que un genere“. E in un bel video pubblicato su Instagram la società ha voluto sottolineare quanto sia stata importante la divisione femminile del Barcellona nella storia di questa squadra leggendaria.

“Abbiamo fatto la storia perché, 50 anni fa, loro hanno fatto la storia“, scrive il club catalano, accompagnando un tributo emozionante in ricordo di tutte le grandi donne che hanno contribuito a rendere il Barcellona una delle squadre più famose al mondo.