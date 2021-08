Sara Croce, come una sirena: lo scatto in bikini fa sognare i fan – FOTO

Sara Croce fa impazzire i suoi seguaci con uno scatto magnifico in costume: come una sirenetta, follower letteralmente folgorati.

In questi giorni di una calda estate, solo un bagno al mare consente un leggero refrigerio. E così, Sara Croce mostra a tutti cosa fare in vacanza, sulla spiaggia o sul bagnasciuga. La modella e protagonista del cast di “Avanti un Altro” ha condiviso un post magnifico sui social che ha letteralmente tolto il fiato ai suoi follower.

Sara ha trascorso le sue vacanze in diversi luoghi, tra cui anche l’isola di Capri. Proprio sull’isola partenopea il suo compagno di vita Gianmarco Fiory – ex portiere del Bari – gestisce un bed and breakfast, motivo per il quale ha trascorso alcuni giorni con lei sull’isola.

Quest’oggi, la Bonas del quiz televisivo condotto da Paolo Bonolis ha catturato l’attenzione dei suoi seguaci, come meglio non poteva.

Sara Croce fa impazzire i follower: lo scatto al mare – FOTO

Come una sirenetta o per qualche follower anche più affascinante. Sara Croce ha incantato i suoi fan con uno scatto mozzafiato in riva al mare. La bellissima modella si è mostrata con uno splendido bikini, stesa sul bagnasciuga, a pochi passi dalle onde del mare. Un immagine idilliaca che ha lasciato sognare tutti i seguaci di Instagram dell’indossatrice di Garlasco.

Il costume di Sara esalta le dolci curve del suo fisico, le quali hanno catturato l’attenzione degli oltre 900 mila follower. Ad un passo da un milione di seguaci, la Bonas di “Avanti un Altro” ha conquistato in poche ore oltre 50 mila like. C’è chi ironizza, scrivendo: “Che bella spiaggia“; ci sono anche utenti più diretti, più schietti. E c’è chi non riesce a descrivere a parole la bellezza della top model italiana: “Sei una dea“.