“Sono 8”, Wanda Nara esplode Instagram: esultanza speciale

Wanda Nara sorprende i suoi adorati follower e comunica una notizia incredibile su Instagram: l’esultanza della modella argentina è speciale.

Wanda Nara esplode di gioia sui social per quanto avvenuto. La moglie del calciatore Mauro Icardi, attaccante del PSG, ha ricevuto una splendida notizia nelle scorse ore dovute proprio al suo lavoro.

Oltre ad essere una splendida modella, Wanda è anche imprenditrice e fondatrice del suo marchio di cosmetici. Lei utilizza proprio il canale Instagram per promuovere i suoi prodotti, oltre a mostrare tutte le sue collaborazioni. Ovviamente, la showgirl sudamericana utilizza i social anche per svago e mostrare la sua quotidianità, le sue preferenze, per farsi conoscere e aumentare il suo pubblico. Ebbene, solo di recente ha raggiunto un traguardo straordinario, grazie alle sue capacità e la sua bravura nel gestire l’account.

Wanda Nara su Instagram: “Sono senza un team e ho raggiunto 8 milioni”

Meravigliosa come poche, la moglie di Mauro Icardi ha finalmente superato un altro ostacolo della sua ascesa come influencer. Infatti, Wanda Nara ha raggiunto 8 milioni di follower su Instagram e ha esultato con una foto sobria sul proprio account, ma con una descrizione lunghissima e commovente, per ringraziare ad uno ad uno i suoi fan.

Leggi anche >>> Giulia Salemi, shooting in bikini da favola: il finale è inaspettato – FOTO

“Siamo otto milioni. Io sola, senza un team che mi stia dietro, senza niente di niente“, così comincia il post dell’indossatrice argentina. Poi prosegue: “Come dico sempre, dal nulla e poco a poco. Grazie per essere i migliori ed essere sempre al mio fianco in ogni pubblicazione, donandomi tanto amore in ogni impresa che mi accompagna. Voglio bene a tutti quelli che mi seguono, a quelli che mi guardano senza seguirmi e anche a quelli che non mi seguono più su Instagram: tutti fanno parte di questo“. Nel finale, la piccola critica ai suoi ex-follower, che in ogni caso fanno parte di una famiglia allargata che segue le giornate di Wanda e i suoi momenti social.