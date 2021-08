Chi è Giorgia Duro: la super compagna di Andrea Belotti

Giorgia Duro, moglie splendida conosciuta in Sicilia con un passato vincente come il marito, ma nei concorsi di bellezza: Belotti non si separa mai da lei.

Capelli scuri, sguardo ammaliante e un fisico statuario. In perfetto stile siciliano. Giorgia Duro è la splendida compagna di Andrea Belotti, che la conobbe proprio nella sua esperienza con la maglia del Palermo. Da quel momento i due sono diventati inseparabili. Hanno celebrato il loro matrimonio proprio in Sicilia, e sono i genitori della splendida Vittoria. Una bimba bellissima con un nome che è un chiaro segnale delle ambizioni della coppia. Belotti ha recentemente conquistato l’Europeo, mentre la bellissima moglie ha un passato da Miss Palermo, ha partecipato a Miss Italia e vanta molte apparizioni in televisione. Poi ha mollato tutto. Proprio per inseguire un amore tatuato sul corpo e mostrato orgogliosamente sui social.

Chi è Giorgia Duro: la moglie di Belotti incanta sui social e racconta come l’attaccante ha chiesto la sua mano

“Prometto di amarti ed onorarti per tutti i giorni della mia vita”. Non è solo il normale rito, forse il più importante per le coppie che salgono sull’altare. É anche il tatuaggio che Andrea Belotti e Giorgia Duro hanno addosso. E lo mostrano orgogliosamente a suggellare un immenso amore. Fu l’attaccante a chiederle di sposarsi, e la splendida siciliana ha raccontato come in una intervista a Chi. “Si inginocchiò, rendendomi felice per quello che mi chiese”.

Giorgia è una donna sportiva, e ribadisce più volte che lo sport le ha insegnato la disciplina oltre a guidarla nella cura del proprio corpo. Dopo la nascita della figlia ha svelato come è tornata immediatamente in forma. “Ho lasciato fare al mio corpo – ha ammesso – senza fretta. Mi sono goduta il periodo successivo alla nascita di Vittoria, anche con i chili in più e meno tonica rispetto al solito. Poi mi sono concentrata sulle passeggiate e sull’alimentazione”. E intanto si gode il marito e la stupenda figlia. Le foto mostrano infatti quanto la famiglia Belotti sia unita, e soprattutto baciata dalla “Vittoria” e dalla bellezza.

