La “30” di Messi va già a ruba: tifosi in fila per la maglia della pulce: riuscirà il Psg a battere i record di vendita sulle maglie?

Tutti matti per Leo Messi. L’operazione che ha portato l’argentino a Parigi renderà il Psg la bottega dei campioni, pagati a carissimo prezzo dagli sceicchi. Il suo stipendio però sarà di sicuro ammortizzato dalla vendita delle maglie, partita con i tifosi in fila per accaparrarsi la numero 30. La 10 infatti resterà sulle spalle di Neymar, ma la casacca della pulce, che va dai 100 a i 150 euro nelle sue diverse versioni, è già un pezzo di storia per il club. Le immagini testimoniano il caos davanti allo store del club parigino, che stampa senza sosta una nuova iconica maglia. Riuscirà a battere il record degli altri club? Difficile, ma per Messi e il Psg nulla è ormai impossibile.

La maglia numero 30 di Messi per battere i record degli altri club: ecco chi vende più del Psg

Il Psg non è il club che vende più maglie nonostante la presenza di Neymar e Mbappè, idoli a livello globale. Con l’arrivo di Messi, la cui maglia numero 30 sta già andando a ruba, punta però a riuscirci, e ad ammortizzare un affare dalle cifre incredibili. Negli ultimi anni la società che ha ricavato di più è il Manchester United. I Red Devils vantano infatti numerosi tifosi non solo in Inghilterra, ma anche in Asia e America, e le casacche rosse vendute nell’ultimo anno sono circa 2 milioni.

Leggi anche: Messi al Psg: i messaggi social di benvenuto dei nuovi compagni

Subito dietro ci sono Real Madrid e Barcellona, che grazie proprio a Messi ha incassato tantissimo dal marketing legato ai prodotti del club. Prima fra le tedesche è il Bayern Monaco, seguito dal Borussia Dortmund. Il soprannome “muro giallo”, dato al settore dei sostenitori, testimonia quanto i tifosi siano sempre pronti a sostenere il club acquistando le casacche dei beniamini. Grande impulso lo ha dato anche l’esplosione di Haaland, idolo dei tedeschi. In Italia al primo posto c’è la Juventus, spinta anche dall’arrivo di Cr7. A tal proposito, è Cristiano Ronaldo il calciatore che fa vendere più maglie al proprio club. Riuscirà Messi a superarlo? A giudicare dalla fila al primo giorno potrebbe davvero battere il portoghese.