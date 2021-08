Acerbi, leader di Lazio e Italia: chi è la bellissima moglie

Francesco Acerbi mostra le foto con la bellissima moglie: il centrale della Lazio e dell’Italia non si separa mai da lei.

Lui efficace e fortissimo difensore della Lazio e dell’Italia. Lei splendida, con un sorriso che brilla e rende l’idea di quanto sia stata fortunata nella sua storia d’amore. Francesco Acerbi non è infatti solo un grande campione in campo, ma anche un uomo forte, che ha lottato con una brutta malattia. E la ha sconfitta. Nel periodo brutto della sua vita ha lottato come fa in campo, e ne è uscito ancora più forte. Con la Lazio, che è il grande amore calcistico, e nella vita privata, che condivide con la bellissima Giulia Scarpari.

La coppia è in attesa del primo figlio, e si mostra felice sui social con il canonico bacio sulla pancia. E Acerbi di recente ha scritto un messaggio alla moglie. “Claudia non è soltanto l’amore della mia vita, ma anche una amica pronta ad ascoltarti, a darti forza. Sei unica, ti amo da morire”. Ma chi è la splendida donna che ha rubato il cuore del difensore.

Amica, moglie, fra poco mamma: chi è Claudia Scarpari, la musa che ha rubato il cuore di Acerbi

La famiglia Acerbi è in attesa del lieto evento. La nascita del primogenito di Francesco e della moglie Giulia Scarpari. Il difensore racconta di averla conosciuta al mare e di essere stato rapito dal suo sorriso e dalla simpatia. “Da quel momento non ci siamo più divisi un solo secondo” ha svelato in una recente intervista. Lei, che del marito segue ogni partita, ha risposto con un commento che racchiude in pieno il loro amore.

“Guardo tutte le sue partite e mi emoziono tantissimo. Ogni volta che lo vedo, o che il telecronista pronuncia il suo nome, mi vengono i brividi”. Una coppia che ha già vinto in amore, e attende il successo più bello. La nascita del figlio del difensore e della splendida moglie di Acerbi.