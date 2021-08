Dybala, che garage: le supercar “amore a prima vista”

Dybala a breve potrebbe chiudere l’accordo per il rinnovo con la Juve, ma intanto si gode le supercar nel suo incredibile garage extralusso.

Paulo Dybala e la Juve sono pronti a legarsi ancora a lungo. Il chiacchierato accordo potrebbe essere ratificato a breve. Come? Con un accordo tra le parti che i bianconeri hanno limato in qualche dettaglio, sempre però andando incontro alle richieste di Antunes e del calciatore. Tempo di mercato quindi, per poi concentrarsi in una nuova avventura con Allegri, che sa già come far rendere al meglio l’argentino.

Il calciatore intanto si gode “la sua Joya”. Un garage extralusso con supercar da sogno ed un nuovo arrivo. L’ultimo di una lunga serie di fuoriserie, ci scuserete il gioco di parole. Che però rende l’idea del valore delle auto di Dybala. Veri e proprio gioielli di stile e tecnologia, da fare invidia ai migliori collezionisti e appassionati del genere.

Dybala e le supercar da sogno: l’ultimo bolide è da impazzire

Non gli resta che aprire e scegliere. Dall’eleganza ai rombi potenti. Quelli delle fuoriserie che Dybala colleziona fra le sue auto. L’ultimo arrivo è un gioiello da sogno. Una Lamborghini Aventador. Di colore giallo. Il suo modello di S Roadster, giunto direttamente nel suo garage dopo la visita alla sede di Sant’Agata Bolognese, monta un motore V12 che sprigiona una potenza massima di 740 Cv. Per rendere l’idea, da 0 a 100 la Lamborghini della Joya impiega 3 secondi netti.

E può raggiungere una punta massima di velocità intorno ai 350 Km/h. Le superfici sono studiate per guadagnare potenza, e il tettuccio apribile la rende ancora più accattivante ed elegante. Gli interni sono curati nei minimi dettagli al massimo della tecnologia possibile. Il colore giallo lo ha spiegato proprio Dybala in un recente video. “Una Lamborghini non può essere di un colore diverso da questo. É stato amore a prima vista, è giovane, scatena emozioni forti. Per me è un onore poterla avere”.