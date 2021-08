Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per i rossoneri? Di chi si tratta

Calciomercato Milan: i rossoneri sono ancora in moto nel mercato in entrata, il prossimo colpo è un vecchio obiettivo.

Nonostante il Milan è una delle squadre che più ha speso in questo mercato, continua imperterrita la ricerca di altri innesti da regalare a Stefano Pioli. In questo momento i rossoneri sono intenti ad acquistare Alessandro Florenzi, il romano però non è l’unico obiettivo dei diavoli. Il centrocampo della squadra meneghina attualmente ha bisogno di un altro giocatore per completare il reparto. Tra i vari profili analizzati per ricoprire il ruolo, figura anche un vecchio obiettivo dei rossoneri. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Calciomercato Milan, l’ex obiettivo rossonero

La dirigenza meneghina con l’obiettivo di sistemare quanto prima il centrocampo, ha iniziato a sondare vari terreni. Uno dei primi profili visonati, è quello di Tiemoué Bakayoko, per il giocatore del Chelsea però sembra non arrivare la fumata bianca. I diavoli quindi si sono ritrovati costretti a virare su altri nomi.

Tra i vari giocatori, uno è stato proposto direttamente al Milan, si tratta di Zambo Anguissa attualmente in forza al Fulham. Il giocatore camerunense vuole andare via a causa della retrocessione in Championship della sua attuale squadra. Il classe 95 è già stato nella lista dei rossoneri, il club italiano si era informato su di lui, anche se alla fine non si è mai arrivati ad un’offerta.

La trattativa per Zambo Anguissa?

Il camerunense in realtà potrebbe non avere molte chance di approdare a Milano, per un motivo diverso dal talento o dalla tipologia del giocatore, infatti il centrocampista del Fulham potrebbe rivelarsi molto utile a Pioli. Il problema principale è legato alla Coppa d’Africa che si disputerà a gennaio 2022, Anguissa giocherà con il Camerun e alla competizione d’Africa vi prenderanno parte anche Bennacer e Kessie (i due centrocampisti titolari del Milan). Quindi molto probabilmente il giocatore che arriverà tra i diavoli sarà un calciatore che non disputerà la competizione sopra citata.