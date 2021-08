Calciomercato Milan, terzino in arrivo per Stefano Pioli: i dettagli

Calciomercato Milan: la fascia destra dei rossoneri ha bisogno di un innesto, il prossimo colpo sarà un terzino. I dettagli.

La Serie A inizia fra meno di 15 giorni e il Milan è pronto ad assestare un altro colpo di mercato. La rosa di Stefano Pioli, grazie agli innumerevoli rinforzi acquistati dalla dirigenza meneghina, è quasi completa. Mancano giusto le ultime rifiniture, come un terzino sulla corsia di destra. A seguire l’obiettivo del Milan.

Calciomercato Milan, il terzino sulla lista dei rossoneri

L’obiettivo principale dei diavoli è Diogo Dalot, il terzino portoghese è attualmente in forza al Manchester United. Il classe 99 è un terzino destro molto veloce e tecnico, è forte in fase di spinta e molto abile nel fornire assist ai compagni; inoltre può giocare anche sulla corsia opposta, come difensore centrale o esterno di centrocampo. Il giocatore portoghese può contare anche su un buon tiro ed un eccellente capacità nella fase aerea. Queste caratteristiche lo rendono un ottimo giocatore, che potrebbe fare decisamente bene con mister Pioli. Il problema primario è il prezzo del suo cartellino, i red devils vogliono ben 20 milioni di euro e non sono disposti a lasciarlo partire con la formula del prestito.

Il Milan in caso non riesca a convincere il Manchester United, dovrà pensare ad un’alternativa, che potrebbe arrivare dalla Spagna. Infatti nell’Atletico Madrid figura il nome di un giocatore che è in uscita dal club spagnolo, si tratta di Santiago Arias. Il colombiano è decisamente più economico del terzino portoghese, il cartellino è valutato “solamente” 5 milioni di euro, un prezzo decisamente più abbordabile e potrebbe rivelarsi il sostituto giusto in caso di mancato accordo con i red devils. Sul terzino 29enne però, ci sta anche il Villareal, che vorrebbe rinforzare la fascia destra. Il Milan quindi dovrà sbrigarsi a chiarire le idee e decidere su quale dei due giocatori puntare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, un giovane talento nella lista dei rossoneri: i dettagli

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juve, nuovo sgarbo sul mercato al Milan: offerta per un big della Liga