Calciomercato Milan, scelto l’obiettivo per la mediana: di chi si tratta

Calciomercato Milan: i rossoneri provano a percorrere un’altra strada per la trequarti. Seguono i dettagli.

L’inizio di stagione è sempre più vicino, ormai manca poco per ultimare i preparativi e alcuni club non sono ancora riusciti ad acquistare tutti i giocatori necessari. Tra questi ci sta il Milan, che è alla ricerca di un profilo idoneo alla loro trequarti. Nelle ultime ore però, è spuntata fuori una nuova pista, che potrebbe essere quella giusta. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Calciomercato Milan, chi è il giocatore a cui i rossoneri pensano?

La dirigenza meneghina ha iniziato a valutare anche il profilo di Xherdan Shaqiri, lo svizzero è attualmente legato al Liverpool, ed è in scadenza di contratto il prossimo anno. Il centrocampista dei reds però, avrebbe chiesto al suo club la possibilità di un uscita anticipata, richiesta accolta dalla società inglese che ha messo in vendita il trequartista classe 91. Il centrocampista dei rossocrociati, è un’ottima alternativa per i rossoneri, può giocare sia da esterno d’attacco che come trequartista, così da poter dare una doppia scelta a mister Pioli.

Sullo svizzero però, non c’è solo l’interesse dei diavoli, anche un altro team italiano ha messo gli occhi su di lui. Si tratta della Lazio, Shaqiri ha detto di capire e giocare lo stesso calcio proposto da Maurizio Sarri. Tutto ciò fa pensare ad un possibile vantaggio dei biancocelesti sul Milan. In più oltre alle squadre italiane, sul giocatore dei reds ci sono due club spagnoli. Si tratta di Villareal e Siviglia, anche loro in lizza per strappare il cartellino di Shaqiri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juve, nuovo sgarbo sul mercato al Milan: offerta per un big della Liga

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, scelto l’esterno d’attacco per Pioli

La trattativa Xherdan Shaqiri

Il Liverpool è pronto a lasciare andare lo svizzero, ma di certo non ha intenzione di regalarlo, anche se il suo cartellino avrà un costo molto più contenuto. Difatti, la scadenza di contratto prevista per il 30 giugno 2022, non aiuta la situazione che potrebbe farsi molto più spiacevole l’anno prossimo. I reds stimano che il prezzo per Shaqiri sarà inferiore ai 15 milioni di euro. Vediamo chi farà per primo un’offerta per portarsi a casa il giocatore ex Inter.