Da Neymar a Messi e Donnarumma: l’hotel delle star del Psg

Messi è giunto al Psg e si è fermato in un hotel di Parigi: è lo stesso di Neymar e Donnarumma, e le cifre sono astronomiche.

Leo Messi è il nuovo re di Parigi. Il suo trasferimento dal Barcellona è la notizia più che i tifosi potessero incassare nell’estate che potrebbe ancora segnare l’addio a Mbappè. Non ci credeva proprio nessuno, fino al boom di notizie in arrivo dalla Spagna, le prime conferme e lo sbarco della pulce a Parigi. Ecco, il nuovo numero 30 di Pochettino ha già portato con sé la famiglia, a testimonianza che la trattativa andava avanti da diversi giorni. E “i Messi” si sono sistemati nell’hotel delle star. Quello che accoglie Donnarumma in attesa di trovare casa in Francia, quello che si prese cura di Neymar coccolandolo dopo il trasferimento sotto la Tour Eiffel

Neymar, Donnarumma e ora Messi: un hotel con cifre da capogiro per i calciatori del Psg

Una comparsa dalla finestra del terminal con la maglia “Questa è Parigi”, un rapido saluto ai tifosi e poi il piccolo viaggio verso l’albergo. Circa 20 kilometri per raggiungere l’hotel Le Royal Monceau, una struttura a 5 stelle chiaramente vicina all’arco di trionfo. La famiglia Messi si fermerà nel famosissimo hotel che ospita Donnarumma e altri giocatori, compreso Neymar nei sui primi giorni francesi. I prezzi? Praticamente inavvicinabili. La camera più accessibile costa circa 1000 euro a notte.

La suite presidenziale invece si aggira intorno ai 20 mila euro al giorno. É grande quasi 300 metri quadri, ed è dotata di tutti i comfort ad un passo dai luoghi più belli della città. Quella che adesso sarà il parco delle stelle, la formazione dei sogni. Il Psg che dovrà fare all in per giustificare le incredibili spese degli sceicchi.