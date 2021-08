Calciomercato, rinnovo in arrivo per il gioiellino della Fiorentina: è fatta

Calciomercato: la Fiorentina è pronta a rinnovare con il suo gioiellino, sabato arriva l’incontro per la firma. I dettagli.

In questa sessione di mercato la Fiorentina si è dovuta difendere dagli attacchi di molti club per il loro talentino. Tanti i top club sulla scia del giovane, che hanno provato ad imporsi per il cartellino del giocatore. Il presidente Rocco Commisso ha deviato tutti questi attacchi ritenendo il giovane una risorsa molto importante per il club viola. A breve l’incontro per la firma del contratto. Di seguito scopriamo di più sulla faccenda.

Calciomercato, arriva il rinnovo del giocatore

Uno dei giocatori che si è messo più in mostra nella scorsa stagione è Dusan Vlahovic. L’attaccante della Fiorentina lo scorso anno ha infiocchettato delle ottime prestazioni nel corso del campionato, concludendo l’annata 2020/2021 con 40 presenze e 21 reti, diventando così un giocatore molto appetibile nel panorama europeo. Il serbo classe 2000, ha scelto di continuare (almeno per un’altra stagione) la sua avventura in viola, l’accordo è arrivato grazie all’incontro tra il direttore Joe Barone e il procuratore del ragazzo Darko Ristic.

Il presidente viola per il suo pupillo non ha badato a spese, offrendogli un contratto da 3 milioni di euro a stagione più eventuali bonus, l’anno di scadenza invece è tuttora da definire, bisogna solo scegliere tra il 2025 e 2026. L’unico piccolo dettaglio che fa storcere leggermente il naso è la clausola rescissoria, considerata eccessiva dal team che segue Vlahovic.

Le squadre su Dusan Vlahovic

Come già riportato in precedenza, le prestazioni di Vlahovic hanno attirato l’attenzione di molti club internazionali e non; tra le squadre più pressanti troviamo il Tottenham, che a fronte del possibile addio di Harry Kane, vorrebbero prendere il giovane come sostituto. Ad oggi comunque non ci sono mai state offerte ufficiali del club di Londra. L’altra squadra interessata è l’Inter, entrata nella trattativa in maniera più diretta, offrendo subito alla società toscana 50 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante serbo, offerta che però è stata prontamente declinata e rispedita al mittene da Comisso. Molto probabilmente il prossimo anno Dusan Vlahovic vestirà ancora di viola.