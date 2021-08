Fiorentina-Espanyol, non solo Astori: l’omaggio da brividi allo stadio – Foto

Omaggio da brividi in Fiorentina-Espanyol: il saluto a Davide Astori e Daniel Jarque, anch’egli ex capitano morto improvvisamente nel 2009.

Amichevole estiva pre-campionato. Fiorentina-Espanyol è uno dei tanti test match, ma quest’oggi è particolarmente sentita come sfida. Non è per l’agonismo in campo che ci mettono le squadre, ma per l’omaggio commovente riservato a due ex calciatori, ormai scomparsi e dal destino fatale e molto simile.

Sappiamo bene come il club viola sia molto legato a Davide Astori, morto improvvisamente per arresto cardiaco durante il ritiro a Udine, poche ore prima di giocare la sfida di campionato contro l’Udinese. Il difensore non si svegliò quella tragica mattina del 4 marzo 2018 e fu trovato senza vita sul suo letto. Una scomparsa che ha lasciato il segno, che ha scosso gli ex compagni di squadra e lo staff. Ma soprattutto i tifosi, i quali erano molto legati alla figura del capitano.

Destino molto simile anche quello di Daniel Jarque, morto proprio a Coverciano nei pressi di Firenze, durante il ritiro estivo con l’Espanyol nel lontano 2009. E quest’oggi, allo stadio Artemio Franchi, le squadre si sono fermate per commemorare i due ex calciatori.

Leggi anche >>> Lukaku all’Inter: “Resto e vinco”, anzi no. Le false promesse di Big Rom



Fiorentina-Espanyol, il saluto ad Astori e Jarque

Davide, Daniel. Due difensori legati da una storia tragicamente simile. Daniel Jarque era diventato appena capitano nell’estate del 2009, ma non fece in tempo di cominciare la stagione con il suo Espanyol. Quel fatidico 8 agosto, durante il ritiro estivo a Coverciano mentre era a telefono con la compagna, ebbe un’asistolia e non fu possibile riprendere in vita il ragazzo, nonostante i tentativi di rianimazione. Aveva appena 26 anni Daniel e gli fu stroncata la possibilità di vivere, improvvisamente, proprio come a Davide.

Sia la Fiorentina che l’Espanyol hanno ritirato la maglia dei due defunti: il 13 e il 21. E quest’oggi, le due squadre hanno colto l’occasione per ricordare i due eterni capitani, che rimarranno per sempre nella memoria dei supporter e delle società.