Calciomercato Lazio, c’è il si del giocatore: la trattativa

Calciomercato Lazio: il club biancoceleste è in vista del prossimo acquisto, accordo con il giocatore trovato. Ecco i dettagli.

La Lazio è in cerca di un centrocampista per Maurizio Sarri. Per trovare la soluzione al problema, la dirigenza biancoceleste ha voltato lo sguardo verso la Francia. In Ligue 1 gioca un centrocampista che fa proprio al caso del tecnico campano, il giocatore è diventato un obiettivo primario nel mercato in entrata della Lazio, Igli Tare sta facendo il possibile per portarlo a Roma. Di seguito i dettagli.

Calciomercato Lazio, l’obiettivo dei biancocelesti

Il club capitolino in Francia ha trovato il giocatore perfetto per il centrocampo della propria squadra. Si tratta di Toma Basic attualmente legato al Bordeaux. Il croato classe 96 è un centrocampista dotato di grande forza fisica, il suo ruolo naturale è il mediano ma all’occorrenza può ricoprire anche altri vesti, come quelle del trequartista o della mezzala. Un profilo ottimo per i 4-3-3 di Sarri.

Al centrocampista del Bordeaux manca solo un altro anno di contratto e il ds Igli Tare non è intenzionato a pagare la cifra richiesta dal club francese, che ammonta a circa 7 milioni di euro. Secondo il dirigente albanese, i francesi potrebbero scendere ancora un po’ vista la situazione del contratto, senza contare che il centrocampista serbo ha già trovato un accordo con i biancocelesti. Il distacco fra le due squadre è comunque minimo, si potrebbe trovare l’accordo a giorni.

Il problema della Lazio

Però anche se si trovasse un accordo, il giocatore non partirebbe immediatamente. Infatti Tare deve fare un po’ di spazio nella rosa, cedendo qualcuno. Una volta sistemati questi piccoli ostacoli, non ci sarà più nulla e il giocatore potrà diventare un membro della Lazio a tutti gli effetti. Adesso bisogna solo attendere altre notizie per capire se il futuro di Basic sarà veramente in biancoceleste.