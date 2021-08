Contratti, marketing, potere: ecco chi è Marina Granovskaia, la “zarina russa” che ha prelevato Lukaku. E quella volta con Terry…

Licenza di agire. È quanto Roman Abramovich ha scelto di affidare a Marina Granovskaia. È la figura di maggiore fiducia del patron del Chelsea. Decisa, imperscrutabile, misteriosa. La descrivono così. Una manager che ha potere assoluto, in elegantissima tenuta da padrona di casa del club. È la figura che tratta con gli altri club. Colei che ha gestito il passaggio di Lukaku e non solo. Senza mai un passo indietro. Di lei si dice che ha la grande capacità di definire quanto il club possa spendere o investire, e che non fa mai un passo troppo lungo. A costo di interrompere i contatti con chi cerca il braccio di ferro.

Ecco chi è Marina Granovskaia, nata in Russia, con una laurea in lingue straniere e diversi diplomi di danza. In patria sussurrano che lei non ami essere una celebrità, ma adora il suo la lavoro, i successi del club e i traguardi personali. Una lady di ferro alla quale non servono 100 telefonate per chiudere un affare, ma una stretta di mano. Sempre alle sue condizioni. E nella trattativa per Lukaku ha saputo lavorare su diversi fronti. Più offerte per convincere l’Inter. In modo da evitare trattative lunghe e per lasciare qualche scelta ai nerazzurri. Senza troppi tira e molla.

Chi è Marina Granovskaia: quella volta che disse a Terry…

Marina Granovskaia è la direttrice esecutiva di Abramovich. Sguardo di ghiaccio, capelli scuri, nessun profilo social. Non ama mostrarsi, da antidiva. Ma vincente. Una donna dominante nel calcio, che non ama la celebrità ed è stata solo pizzicata qualche volta al Twiga di Briatore. Con Abramovich il rapporto lavorativo è iniziato nel 1997, quando la portò in Sibneft, compagnia petrolifera più ceduta a Gazprom. Da quel momento ha scalato posizioni fino ai successi in Champions. Giunti dopo aver chiuso maxi sponsorizzazioni con Nike, fatturati sempre in crescita, idee brillanti.

La chiamano Lady G, ma anche la Zarina di Londra. Una donna in grado di dire a Terry, (esatto proprio l’anima del club): “Firmi il rinnovo o ti levi dalle pa…”. E lui firmò. Ha tutto in mano. Trasferimenti, negoziati, salari, gestione degli aspetti del club. È così tanto potente da essere inserita da Forbes fra le 100 donne più potenti al mondo. Al quinto posto, il primo nel calcio. Ecco chi è Marina Granovskaia. Dalla Russia con furore, ma anche mistero. È un club campione d’Europa nelle mani.