Kane “vola” al City con la moglie Kate: la più atipica delle wags in Premier

Kane farà l’esordio in Premier con il City, che intanto rilancia: il bomber vuole partire ma decider con la moglie, la più atipica delle wags.

Non è ancora finita. Preso Grealish per una cifra mostruosa, il mercato di Pep Guardiola sembrava chiuso e blindato da una trattativa da 100 milioni. E invece il City riflette. L’obiettivo è chiaro: vincere una Champions che è diventata tabù sia per i Citizens che per il tecnico, ancora all’asciutto nella sua esperienza a Manchester. E se il Psg prende Messi, e i campioni in carica rilanciano con l’innesto di Lukaku, il City ragiona su un colpo importante. Potrebbe essere Kane, per il quale il Tottenham ha già in mano una cita da far tremare le gambe. Il bomber sarebbe felice di cambiare aria, e poterebbe con sé la splendida moglie. Una donna che nasconde molte curiosità.

Chi è Kate Kane: la moglie del bomber conosciuta a scuola

Kate Goodland ad Harry Kane si sono conosciuti tra i banchi di scuola. È stato amore a prima vista, negli anni in cui il calciatore provava a farsi largo nel mondo del calcio. Non si sono mai separati, ed hanno tre splendidi figli che seguono da grandi tifosi le prove dell’uragano. Kate è molto amica della moglie di Rooney ed è conosciuta come una wags atipica. Non ama apparire e si concentra sulla vita familiare e sugli sport.

Ama fare palestra, nuotare, e si disimpegna bene in tante discipline, come mostrano le foto su Instagram. La coppia adora viaggiare e Kate ripercorre la sua storia con Harry Kane sui social. Come nella splendida foto in cui ha immortalato l’allora storico e famoso fidanzato nel momento in cui in ginocchio, durante un viaggio, chiedeva la sua mano. Dicono di lei che sia fondamentale nelle scelte del marito, e lo sarà probabilmente nella decisione più delicata e importante della carriera. Volare o no a Manchester? Domani il viaggio sarà obbligatorio perché, scherzo del destino, gli Spurs faranno l’esordio in Premier proprio con il City. Che dal giorno successivo dopo potrebbe invece essere la sua nuova casa. E della splendida Kate.

