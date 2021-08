In Manchester Leeds vola di tutto: clamorosa rissa prima del match – VIDEO

É accaduto di tutto in Manchester United Leeds: 6 gol e botte da orbi nella clamorosa rissa prima della partita.

Botte da orbi in una rissa incredibile fra tifosi prima di Manchester United Leeds. In campo i Red Devils hanno dominato l’incontro, trascinati dalla furia di Pogba e Bruno Fernandes. Prima della partita però è accaduto di tutto fuori dal pub. Nel violento scontro fra tifoserie sono volati oggetti di qualsiasi tipo, e c’è voluto un massiccio intervento per riportare la calma. In Inghilterra già si riapre il dibattito sui tifosi agli stadi. Neanche il tempo di riaprire gli impianti, e già è accaduto di tutto. Come testimonia l’incredibile video con le riprese registrate dall’interno del pub.

Manchester Leeds, il video degli scontri: tifosi inferociti

Quello che doveva essere il giorno della ripartenza si è trasformato in un caos senza fine. Fra tifosi del Manchester e del Leeds è infatti scoppiata una rissa clamorosa prima della partita. I sostenitori delle due squadre sono venuti a contatto davanti ad un pub, che si è trasformato nel teatro di violenti scontri.

Leggi anche: Barcellona che caos, Piqué demolisce Messi: cosa sta accadendo

É volato di tutto. Tavolini, sedie, ma anche colpi proibiti nella furia ripresa da vicino da alcune persone che hanno trovato rifugio all’interno del locale. Le immagini sono infatti molto pesanti e testimoniano quanto il match che sanciva la riapertura totale dell’Old Trafford, si sia trasformato in un grosso ring.