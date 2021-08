Napoli, in che quartiere vivono i calciatori azzurri: ville da paura

Napoli: scopriamo insieme dove abitano i calciatori del Napoli, tutti i quartieri e le case dei beniamini delle città.

In Italia il calcio è visto come uno sport sacro, la maggior parte dei bambini desiderano di diventare calciatori e di indossare le maglie della propria squadra del cuore. A Napoli specialmente il calcio è amato da tutti e i giocatori della squadra azzurra sono visti come dei veri e propri eroi, tanto da suscitare nei tifosi la voglia di sapere ogni cosa dei calciatori che portano con vanto la maglia partenopea. Una delle curiosità più richieste dai fan è quella che riguarda la loro abitazione, oggi scopriremo insieme dove vivono i protagonisti della Società Sportiva Calcio Napoli.

Dove risiedono i calciatori del Napoli?

Il primo giocatore di cui parleremo è l’estremo difensore azzurro, Alex Meret. Il portiere del Napoli abita a Lucrino, una frazione del comune di Pozzuoli.

Invece l’altro portiere azzurro David Ospina, vive proprio a Napoli in una delle vie più illustri della città di Pulcinella, situata presso la collina Posillipo. Questa zona, una delle più famose ed “inn” della città, è costellata da antiche residenze signorili.

Il difensore Kalidou Koulibaly, vive a Parco Sud Italia, situato sempre in via Posillipo.

Kevin Malcuit abita nella stessa via del collega di difesa citato proprio qui sopra.

Sebastiano Luperto (attualmente in prestito all’Empoli), vive in via Francesco Petrarca che si trova proprio proprio vicino alla più citata via Posillipo.

Il franco algerino Faouzi Ghoulam, abita in via Orazio.

I quartieri dei centrocampisti e degli attaccanti

Adam Mohamed Ounas, vive a Marechiaro, sempre in zona Posillipo.

Il centrocampista Fabian Ruiz, abita anche lui in via Posillipo

Anche Arek Milik (attualmente in prestito al Marsiglia), risiede in via Posillipo.

Lorenzo Insigne invece ha acquistato una casa in via Petrarca, stessa via del compagno Luperto, citato più sopra.

Concludiamo questo “tour” dei quartieri abitati dai calciatori del Napoli, con Dries Mertens. Il belga vive a Palazzo Don’Anna, uno dei più famosi palazzi della città, che sorge proprio all’inizio di via Posillipo.