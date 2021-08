Pogba, altro che Juve: show e record in Premier con lo United

Pogba ispira, Bruno Fernandes capitalizza, Leeds al tappeto con un record negativo: e il Manchester United vola all’esordio.

Disastro Bielsa, gioia Red Devils. Alla prima davanti ai tifosi del Manchester United, il Leeds ha incassato 5 reti in una partita mai in discussione. El Loco inizia con la stessa falsa partenza della passata stagione, e con un clamoroso record negativo. La sua squadra ha infatti incassato almeno 4 gol alla prima uscita per due anni di fila, mostrando come spesso accade notevoli limiti in fase di copertura. Troppo cattivo agonisticamente il Manchester, entrato in campo con la voglia di partire con il piede giusto. Gli uomini di Solskjaer ci sono riusciti, trascinati da un centrocampo e da uno schieramento nuovissimo. E di sicuro azzeccato.

Pogba e Bruno Fernandes, record alla prima: i numeri sono incredibili

I 72732 spettatori ad Old Trafford hanno assistito ad un match incredibile. Non poteva esserci ritorno migliore per i sostenitori dei Red Devils, che nel secondo tempo hanno visto dilagare il Manchester United trascinato da Bruno Fernandes e Pogba schierati sulla linea della trequarti. L’ex Juve in meno di 90 minuti ha messo insieme 4 assist, uno in più di quanti ne era riuscito a servire in tutta la passata stagione. Il francese ha illuminato la scena, dominando la mediana e ispirando la fase offensiva. É il settimo giocatore in Premier a regalare 4 servizi vincenti in un solo match ai compagni, il primo del suo club.

Al resto ci ha pensato Bruno Fernandes, che inizia da dove aveva lasciato. Un bel gol per il vantaggio nel primo tempo, poi i sigilli del 3-1 e del poker. Il 5-1 finale lo ha segnato invece Fred, che ha mandato in delirio gli spettatori. Vola lo United nell’esordio dei record. E i tabloid inglesi lanciano già la volata al titolo, che mai come in questa stagione sarà combattuta. É solo la prima, ma in Premier è già spettacolo.