Brahim Diaz, fidanzata da favola: è una cantante famosa – FOTO

Brahim Diaz è tornato al Milan per fare la differenza: ad accompagnarlo c’è anche la fidanzata, una cantante famosa anche in Italia.

I tifosi del Milan possono esultare doppiamente: la conferma di Brahim Diaz, tornato in rossonero dopo il prestito della scorsa stagione, porta con sé anche la possibilità di poter ammirare dal vivo la sua splendida fidanzata.

Il talento spagnolo classe 1999, tornato in rossonero in prestito biennale, quest’anno vuole stupire a colpi di classe. Non a caso, dopo l’addio di Calhanoglu ha scelto di indossare la 10, mostrando di non avere alcuna paura del peso di una delle maglie più importanti della storia.

D’altronde, a dargli coraggio c’è una ragazza al suo fianco che non si è mai posta limiti, ed è riuscita lì dove altre popstar spagnole hanno fallito: è diventata una star anche della musica italiana. Anche se il calciatore e la cantante non sono mai usciti allo scoperto finora, è da mesi che si vocifera di una loro relazione, in grado di far sognare tutti i loro fan. Ma di chi stiamo parlando? Di fatto della regina, o meglio principessa, delle nostre estati negli ultimi tre anni…

Chi è Ana Mena, la fidanzata di Brahim Diaz

Ebbene sì, la donna che ha rubato il cuore a Brahim sembrerebbe proprio essere Ana Mena Rojas, la cantante nata il 25 febbraio 1997 che da più di tre anni ha conquistato le classifiche italiane partecipando alle maggiori hit dei rappresentanti del reggaeton in salsa nostrana.

Talento anche più precoce del suo Brahim, a soli 9 anni Ana riuscì a conquistare il Veo Veo Award, dimostrando di essere nata per fare la popstar. Il successo vero e proprio arrivò però solo qualche anno dopo, con la miniserie Marisol, la pelicula, prima di mettere a curriculum esperienze di ben altro prestigio come una sotto la regia di Pedro Almodovar, tra i principali cineasti spagnoli.

La sua fama in Italia è però dovuta soprattutto ai duetti estivi. Tutto è iniziato nel 2018 con la super hit D’estate non vale di Fred De Palma. Una canzone che fa innamorare tutti gli italiani di questa splendida ragazza bionda e latina, dalla voce morbida caldissima. Tale l’impatto sulle nostre classifiche, da decidere di replicare l’anno successivo con Una volta ancora, sempre con De Palma, brano tradotto anche in spagnolo con il titolo Se illuminaba. Altro successo incredibile. Proprio quando i fan iniziano a sognare un rapporto tra i due anche fuori dalla musica, arriva però la separazione.

Dal 2020 Ana inizia infatti una collaborazione con un altro artista italiano, Rocco Hunt, e conquista ancora una volta e ancora di più le classifiche con A un passo dalla luna, tormentone in grado di imporsi sia in Italia che in Spagna. Forte di questo successo, si è ripetuta nel 2021, sempre con il rapper salernitano, nella nuova Un bacio all’improvviso.