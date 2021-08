Alexis Sanchez, che bolidi in garage: tutte le auto del Nino Maravilla

Alexis Sanchez ha una grandissima passione per le auto sportive: tutti i bolidi presenti nel suo garage.

Tra i tanti calciatori che hanno una passione incredibile per i motori e le auto c’è anche Alexis Sanchez. Il Nino Maravilla non ha mai nascosto di amare la velocità, e non solo in campo. Così, nel suo trasloco a Milano nel 2019 si è portato dietro un’intera flotta di supercar e bolidi destinate a fare invidia a tanti tifosi.

L’auto più famosa, si potrebbe aggiungere un tristemente, del suo garage (o almeno passata per il suo garage) è stata fin qui una Audi R8. Purtroppo questo gioiellino della casa tedesca andò distrutto in mille pezzi in seguito a uno spettacolare e drammatico incidente a Barcellona nel 2013, da cui il Nino Maravilla uscì illeso per un vero miracolo.

Non di soli incidenti ha però vissuto fin qui la sua passione Sanchez, che non si è fatto fermare dalla paura e ha anzi continuato a fare collezione di auto sportive o di super lusso, confluite in un garage degno di nobili colleghi come Cristiano Ronaldo e Leo Messi.

Alexis Sanchez: in garage tante auto da sogno

Il modello di punta della collezione del garage dell’attaccante cileno è una Bentley Bentayga, un suv con lcuore e le caratteristiche di una supercar vera e propria. Può superare i 300 km/h grazie ai suoi 600 cavalli, aerodinamicamente è studiata nel minimo dettaglio e offre anche una grandissima comodità. Il tutto per circa 200mila euro.

Ma non mancano nel suo garage anche le Lamborghini, tra le auto predilette dai calciatori con la passione per i motori. In particolare, nel 2016 è stato avvistato con una Huracan bianca dal valore di oltre 250mila euro. Ma nel suo garage dovrebbero aver trovato spazio anche altre auto di varie tipologie. Tra queste una più piccola, potremmo dire familiare o cittadina, l’A3 sempre della Audi.

In effetti sembrerebbe avere una grande passione per la casa di Ingolstadt il campione cileno, se è vero che, pochi mesi dopo l’incidente, acquistò subito un nuovo modello di R8, auto che rimane in assoluto la sua preferita. Insomma, una collezione mica male per l’attaccante dell’Inter, che nella sua vita non si è fatto mancare tre cose: le macchine da sogno, i gol… e anche le donne.