Lazio, calendario senza appello: sorprese o trappole in vista

Il calendario della Lazio prima del derby può regalare sorprese oppure dare un grande slancio alla squadra ora allenata da Maurizio Sarri. Cinque gare della verità per tutto l’ambiente.

C’è sempre grande attesa intorno alla Lazio e, guardandone il calendario, praticamente in quaranta giorni può avere un primo slancio per la stagione. Comprendendo ovviamente un match europeo, nel calderone delle prime settimane, l’attenzione poi di tutti i tifosi è rivolta al derby di Roma. Maurizio Sarri contro Josè Mourinho è una sfida nella sfida, ma prima di arrivare al 25 o 26 settembre ci sarà molto da combattere lungo il tragitto.

Perché per la Lazio partire bene è già un imperativo. Assimilare sin da subito le tante teorie sarriane è necessario per un inizio di fiducia per tutto l’ambiente, il ritorno di Felipe Anderson e qualche altro colpo di mercato in extremis potrebbero dare una portata ben più maggiore.

I biancazzurri saranno attesi da match di media portata e anche da uno scontro diretto. Da valutare sarà la forma graduale che riprenderanno i campioni di Euro2020, ma anche chi nella competizione ha giocato poco o nulla. Arrivare a settembre con il motore caldo sarebbe già un’ottima cosa, il tecnico tosco-partenopeo però ha sempre avuto delle partenze non troppo brillanti.

Cinque gare per cambiare il destino

Guardando al primo match del calendario laziale, la prima sfida fissata per sabato 21 agosto alle 20.45 è già un amarcord per Sarri. Quell’Empoli che lo ha fatto esordire in Serie A, dandogli poi la chance di allenare il Napoli. Con i toscani, nel 2014-15, partì a rilento, poi la squadra sbocciò grazie alle tante individualità di qualità e a un gioco corale.

Sarà una trasferta delicata proprio perché andranno registrati i carichi di lavoro. E il modulo tattico: sarà una Lazio da 4-3-1-2 o da 4-3-3 secco? Il calendario poi proseguirà il suo cammino con la gara interna contro lo Spezia sabato 28 agosto alle 18.30, un match sulla carta facile ma nella scorsa stagione la gara fu meno semplice del previsto (ricordata per il gran gol di Verde).

Dopo la pausa per le nazionali, il 12 settembre ci sarà la sfida contro il Milan. Nel 2016 si affrontarono esattamente al rientro delle gare continentali e i biancazzurri vinsero 4-1: sarà un buon auspicio per il futuro?

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Focus su Acerbi: tutto sul centrale

Molto più agevoli saranno gli incontri contro il Cagliari (19 settembre) e contro il Torino nell’infrasettimanale del 22 settembre, prima dell’evento derby di Roma. Tornerà a interessare tutto il mondo e a dare ansie ai tifosi, da una parte e dall’altra. A fine settembre o quasi ci sarà un pezzo di stagione in palio, gli strateghi saranno già pronti con le loro alchimie tattiche.