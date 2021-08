Direttori sportivi con valigia: già sono pronti per le big?

Nuovi direttori sportivi all’orizzonte per il calcio italiano. C’è una nuova generazione di abilitati per il mercato, molti con trascorsi importanti in Serie A.

Il ruolo del mercato porta sempre a un aggiornamento continuo. In particolare per chi, pur avendo vissuto il campo da protagonista, vorrà emergere dietro le quinte, diventando la mente di una società. Nel caso dei direttori sportivi, la scuola italiana è già stata abbastanza florida di uomini con idee geniali, ma anche di altri dalla condotta non certo regolarissima.

Prendendo spunto – ovviamente – dalla prima categoria, la nuova nidiata dei direttori sportivi italiani attende una collocazione. Per fare mercato, sempre e comunque, perché al di là delle date canoniche, è sempre il momento di pensare a come migliorare la squadra, a cedere gli esuberi e a dare beneficio ai propri club.

Sono tanti i nuovi direttori sportivi abilitati, uno su tutti sembrerebbe avere un futuro già scritto. È Mattia Notari, che nella Juventus occupa il ruolo di Italy Scouting Supervisor. Nella società bianconera, ormai, tutti i ruoli sono definiti all’inglese, ma Notari neo abilitato ds è praticamente uno dei prospetti dirigenziali più interessanti e che soddisfano la Juventus. Una promozione in vista per il futuro non è un’opzione da scartare.

La banda degli ex calciatori

Ovviamente, dei tanti direttori sportivi abilitati di recenti molti di essi sono stati protagonisti in Serie A. Con il pallone tra i piedi, a volte per evitare i gol, altre volte per segnare e dare visibilio alla tifoseria.

Nel caso di quest’ultima categoria, due nomi da segnalare sicuramente. Quello di Alessandro Matri, che lo scorso anno fece praticamente un… tirocinio alla Lazio. L’ex bomber italiano ha ringraziato Igli Tare per gli insegnamenti ed è pronto a tuffarsi in una nuova avventura ma dall’altra parte del campo.

È un ds abilitato anche Giampaolo Pazzini che, così come il collega cresciuto nelle giovanili rossoneri, è attualmente opinionista di Dazn. Sarà interessare capire se, quando ci saranno offerte concrete di lavoro sul campo, manterranno anche la posizione da anchorman.

Chi vivrà, vedrà… mentre nel caso di Emiliano Moretti, le gerarchie stanno cominciando a essere scalate con autorevolezza. Sta diventando un uomo di punta del Torino, era affidabile da difensore in campo, lo sta dimostrando da dirigente nelle ultime stagioni. Da salvare, dunque, la vocazione e l’attaccamento di Moretti in granata in due stagioni non certo idilliache per i risultati sportivi.

Tra i direttori sportivi abbiamo anche Paolo De Ceglie, Ignazio Abate e Dario Dainelli. Tre ex difensori, che in campo avevano caratteristiche completamente diverse. Potranno portare il loro carico di esperienze e di vittorie nei club, aggiungendo anche un po’ di occhio lungo nell’acquistare talenti promettenti.