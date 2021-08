Danilo D’Ambrosio, conosci sua moglie? Chi è la splendida influencer

Qualcosa in più sulla vita del difensore dell’Inter Danilo D’Ambrosio. Chi è sua moglie? Scopriamolo insieme.

Danilo D’Ambrosio è un calciatore dell‘Inter di ruolo difensore, prima di giocare con la casacca nerazzurra ha militato anche nel Torino. Nasce a Napoli nel 1988, è un difensore duttile in grado di giocare sia come terzino che come centrale, in caso di necessità può anche essere utilizzato come esterno di centrocampo. Anche se è un difensore ha un buon fiuto del gol, che gli ha permesso di togliersi più volte qualche sfizio sotto porta. Il difensore napoletano nella vita privata è papà di due figli, il più piccolo Ludovico nato nel 2019 e il più grande Leonardo nato nel 2017, entrambi avuti dalla moglie Enza De Cristofaro. Scopriamo qualcosa in più sulla moglie del difensore ex Torino.

Chi è Enza De Cristofaro? Qualcosa in più sulla moglie di Danilo D’Ambrosio

D’ambrosio e sua moglie Enza sono convolati a nozze nel 2016, anche se la loro conoscenza a basi molto più profonde, infatti la relazione tra i due è iniziata 13 anni prima del loro matrimonio. Una coppia molto solida che ha suggellato il loro amore prima con le nozze e poi con l’arrivo dei loro due figli.

Anche Enza De Cristofaro nasce a Napoli, città in cui frequenta il liceo e poi l’università, la ragazza infatti è dottoressa in economia all’’Università Federico II di Napoli. Sceglie poi di seguire il suo allora fidanzato prima a Torino e poi a Milano, dove risiedono tutt’ora. La moglie del difensore dell’Inter è una mamma a tempo pieno, si occupa dei due bambini e nel mentre condivide tramite i social alcuni momenti di vita quotidiana, il suo profilo Instagram attualmente conta ben 129mila follower.

La proposta di matrimonio

D’Ambrosio per chiedere la mano alla sua attuale moglie, ha architettato un modo molto romantico. Il difensore nerazzurro ha organizzato un flash mob d’avanti a Duomo di Milano, con ballerini, musica ed effetti speciali.