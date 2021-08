Calciomercato, una stella della Juve a rischio: l’assalto del Bayern

Calciomercato: il Bayern Monaco continua ad essere interessato ad un giocatore della Juve, scopriamo di chi si tratta.

Sebbene molti campionati siano già iniziati, la finestra di mercato non si è ancora conclusa e molti club continuano a migliorare le proprie rose. Al momento il Bayern Monaco continua a pressare la Juventus per il cartellino di un giocatore bianconero. Massimiliano Allegri rischia di perdere un pezzo importante della propria scacchiera poco prima dell’inizio di campionato. Scopriamo insieme di quale giocatore si tratta e tutti i dettagli sulla trattativa.

Calciomercato, chi è il giocatore interessato che il Bayern vuole?

La società di Monaco di Baviera, è da tempo interessata ad un giocatore bianconero, stiamo parlando di Danilo. Il difensore brasiliano gioca principalmente nel ruolo di terzino, può giocare su entrambe le fasce, è un uomo molto veloce e con un buon bagaglio tecnico. Il classe 91 può all’occorrenza giocare anche come esterno di centrocampo, nel periodo in cui era allenato da Andrea Pirlo, ha giocato come terzo di difesa, in questo ruolo si sono scoperte altre sue abilità come i lanci lunghi e la visione di gioco, diventando a tutti gli effetti un centrocampista aggiunto in fase di impostazione del gioco. Queste caratteristiche lo rendono un giocatore perfetto al Bayern Monaco di Julian Nagelsmann, che vuole avere a tutti i costi il brasiliano. Di seguito l’offerta del club bavarese.

L’offerta del Bayern Monaco per Danilo

Il Bayern ha proposto ai bianconeri un’offerta di scambio, il giocatore che rientrerebbe nella trattativa sarebbe Corentin Tolisso, il centrocampista francese quest’anno sta trovando poco spazio nella rosa guidata da Nagelsmann e il club tedesco potrebbe quindi decidere di farlo partire. In questo accordo però ci sono due principali ostacoli, il primo riguarda Locatelli, l’affare per il centrocampista neroverde è ormai fatto, mancano solo le visite di routine e la firma del giocatore, di conseguenza i bianconeri non hanno bisogno di un altro centrocampista.

Il secondo motivo invece riguarda proprio Danilo, infatti Massimiliano Allegri reputa di fondamentale importanza il difensore brasiliano. Quindi molto probabilmente l’ex Real Madrid rimarrà in bianconero, a meno che non arrivi un’offerta davvero irrinunciabile, che secondo la dirigenza zebrata si aggira intorno ai 30 milioni di euro.