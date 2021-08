DAZN, quanto costa il nuovo decoder per il digitale terrestre

Spunta DAZN Channel sul canale 409: quanto costa il nuovo decoder di DAZN per guardare le partite sul digitale terrestre.

A ridosso dell’inizio del campionato di Serie A 2021-22 arriva una grande novità per i tifosi italiani. La stragrande maggioranza delle partite sarà visibile in esclusiva su DAZN, emittente che trasmette le gare tramite una connessione ad internet. Solo tre match ad ogni giornata saranno visibili anche su Sky, quindi sulla tv satellitare.

Per i supporter ed il calcio italiano si tratta di una novità assoluta, non solo perché per la prima volta da diversi anni Sky non giocherà più un ruolo primario. La vera novità è nella trasmissione delle partite in streaming. Tuttavia, diverse zone del Paese non sono sufficientemente attrezzate per poter soddisfare i bisogni dei tifosi. E per tale ragione, DAZN ha pensato di trasmettere le sette gare in esclusiva di ogni turno di Serie A sul suo nuovo canale del digitale terrestre: svelato il costo e le modalità per fruire del nuovo servizio.

DAZN sul digitale terrestre: quanto costa il decoder e come funziona

Sul digitale terrestre è spuntato DAZN Channel al canale 409. Si tratta di un servizio pensato per gli abbonati che vivono in zone in cui internet non sarà abbastanza veloce per poter guardare le partite in streaming. Ovviamente, il canale 409 del digitale terrestre è criptato e DAZN ha messo a disposizione il decoder DAZN TV Box per poter guardare le trasmissioni. Ma non tutti potranno utilizzarlo. Infatti è solo un’alternativa necessaria nei luoghi in cui non sono presenti le connessioni in fibra FTTC o FTTH. Resta lo streaming la modalità preferita dal broadcaster.

Come dichiarato sopra, non tutti potranno acquistare il decoder di DAZN, perché dipenderà dalle zone in cui si vorrà fruire del servizio. La DAZN TV Box potrà essere acquistata su Digiquest e sarà spedita solo nelle aree in cui la banda non è sufficientemente larga per poter gestire lo streaming. Il costo del decoder di DAZN è di 139.99 euro oltre alle spese di spedizione e non è previsto l’abbonamento all’applicazione, che resta una condizione necessaria per poter fruire dei servizi dell’emittente.