DAZN, Playstation o Xbox? Dove guardare la Serie A

Playstation o Xbox, quali console sono compatibili per guardare l’intera Serie A su DAZN: tutte le informazioni necessarie.

Manca poco all’inizio della nuova stagione calcistica. Dopo le imprese della Nazionale italiana ad EURO 2020, la Serie A è pronta a mettere in campo tutto il suo fascino e dimostrare di essere tra i migliori campionati del continente. Certo, qualche campione come Donnarumma o Lukaku ha lasciato la lega, ma lo spettacolo non mancherà e sarà visibile su DAZN e su Sky.

Proprio per quanto riguarda il broadcaster in streaming – che trasmetterà in diretta tutte le gare – sarà necessario scaricare l’applicazione. Ovviamente, bisognerà farlo sui propri dispositivi mobili (cellulari, tablet) ma sarà possibile anche accedere col proprio account sul pc. Ma sarà possibile utilizzare l’applicazione di DAZN per seguire la Serie A anche sulla Playstation e sulla Xbox. Ecco quali console supporteranno l’emittente.

DAZN su Playstation e Xbox: come guardare la Serie A

Uno dei modi per poter guardare le partite di campionato italiano sarà quello di utilizzare le console moderne, ormai non più meri dispositivi per videogame. Infatti, grazie agli appositi store di Playstation e Xbox sarà possibile scaricare l’applicazione di DAZN ed entrare col proprio account per usufruire dei servizi in abbonamento.

Le piattaforme compatibili e che consentiranno di scaricare l’app del broadaster saranno diverse: PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, PlayStation 5, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series X ed Xbox Series S. Ovviamente, si tratta di tutte le console moderne e come ben vedete non ci sono Playstation 3 o Xbox 360.

Una volta scaricato DAZN, basterà accedere con le proprie credenziali e godersi la Serie A e tutti gli altri campionati o sport inclusi nell’abbonamento.