Da Caressa a Repice, per quali squadre tifano i telecronisti

Roma, Lazio, Inter e squadre inaspettate: i telecronisti escono allo scoperto, di quali squadre sono tifosi.

Una delle più grandi curiosità tra gli appassionati di calcio è scoprire a quale fede appartiene il cronista sportivo. Di norma, i telecronisti non rivelano i propri colori e non dichiarano apertamente di quale club siano tifosi. Solo in rari casi qualcuno è uscito allo scoperto, altri hanno aspettato e solo dopo aver terminato la propria carriera in cuffia hanno ufficializzato i loro colori preferiti.

Ovviamente, non stiamo parlando dei vari telecronisti tifosi che negli anni hanno commentato le partite del proprio club con cronache faziose e di parte. Ma per quali squadre fanno il tifo i giornalisti di Sky, DAZN o della Rai? Scopriamo nel dettaglio le fedi calcistiche dei diversi professionisti, da Caressa a Repice, passando per Pardo.

Telecronisti tifosi, da Caressa a Pardo fino a Repice: i segreti delle voci del calcio

Solo di recente, Fabio Caressa ha apertamente dichiarato sui social di seguire con passione le partite dell’Alessandria. L’amore per il club piemontese è nato grazie alla moglie e ad alcuni suoi cari amici. Tuttavia, il celebre telecronista di Sky ha dichiarato che a causa del lavoro e della professionalità, le passioni calcistiche possono diluire col tempo, motivo per il quale molti giornalisti sono solo simpatizzanti per una squadra.

Assieme a Caressa, da anni lavora Stefano De Grandis negli studi di Sky. Il giornalista sarebbe tifoso della Lazio, così come il suo collega Massimo Marianella, di cui invece si conoscono le sue passioni inglesi: amante dell’Arsenal. Sempre dall’emittente satellitare è molto noto il tifo di Maurizio Compagnoni. Il telecronista nato a San Benedetto del Tronto non hai mai nascosto la sua passione proprio per la Sambenedettese.

C’è chi con gli anni non si è mai sbilanciato. Per esempio, Pierluigi Pardo non ha mai rivelato per quale club faccia il tifo, così come Sandro Piccinini. Tuttavia, secondo rumors e secondo l’opinione degli appassionati, i due simpatizzerebbero Roma e Inter. Solo dopo aver concluso l’esperienza in radio, Riccardo Cucchi ha svelato di fare il tifo per la Lazio. Il suo ex collega a Radio Rai Francesco Repice, invece, ha sempre tenuto per la Roma e non ha mai nascosto l’amore per i colori giallorossi.