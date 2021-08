Fratelli Pogba in visibilio: alla festa partecipa pure Paul

In casa Pogba i fratelli oggi festeggiano il loro compleanno. Paul sa benissimo di non essere l’unica… testa calda in famiglia, anzi.

Festeggiamenti per i fratelli Pogba, i gemelli che compiono oggi 31 anni. I fratelli di, in questo caso, pur avendo qualche in più, perché hanno una carriera discreta da mandare avanti ma non certo gli sfarzi del loro congiunto più famoso.

In effetti, quella di casa Pogba è una famiglia calcistica a tutto tondo, tre fratelli giocano da professionisti e sicuramente hanno tanto da raccontare una volta tornati a casa.

Florentin e Mathias sono classe 1990 e hanno un curriculum ricco. Non un grande talento cristallino, a dire il vero perché – evidentemente – le stimmate del genio sono toccate al loro fratellino più piccolo. Che tra Manchester United e Juventus ha disseminato perle di saggezza, così come nella nazionale francese. Attenzione, dei tre fratelli solo Paul indossa la maglia dei blues. Gli altri due, sapendo di non poter raggiungere il loro fratello nelle vette nazionali, hanno preferito ripiegare sulla nazionale della Guinea, non certo una selezione di prima fascia nel continente africano.

Questione di sentimenti, forse anche di opportunità per i due ragazzi, che ora fanno anche un bilancio del loro percorso

Florentin e Mathias in giro per il mondo

Due gemelli, due gocce d’acqua. La somiglianza è impressionante, così come quella con Paul. In effetti i tratti somatici imbarazzano anche gli avversari, che poi prendono subito le misure.

In particolare a Mathias, di professione attaccante. Cresciuto come il fratello gemello nel settore giovanile de Le Havre, ha poi fatto un tour di squadre non di livello top come Quimper, Wrexam e Crewie, arrivando un giorno anche in Italia.

Era presentato come il fratello di, già questo faceva capire quanto talento poteva avere o meno. Lo ingaggiò il Pescara nell’estate del 2014 e se ne liberò nel febbraio successivo, quattro presenze in Serie B erano più che sufficienti per valutare talento nascosto… ma nascosto bene. Ha proseguito poi il suo tour in giro, sperando di infilare le porte avversarie e di prender qualche contratto remunerativo, il nome dovrebbe essere quasi sempre una garanzia.

Florentin, poi, si è reso protagonista per una sorta di caccia all’uomo. 6 maggio 2018, in campo con la maglia dell’Antalyaspor, lanciò la divisa per andarsene via del campo. Panico iniziale e poi una caccia all’uomo a coinvolgere i suoi stessi compagni di squadra e per sedare gli animi dovette intervenire la polizia. La rescissione fu il gesto ovvio per la squadra turca, da cui era arrivato dopo le esperienze con Sedan e Saint Etienne. Il centrale di difesa, poi, proseguì con la maglia dell’Atlanta in America e ora gioca nel Sochaux.