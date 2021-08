Pogba, addio al Manchester United: scelto il suo nuovo club

Paul Pogba verso l’addio al Manchester United, pronto per una nuova avventura. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

La Premier League è iniziata ieri 14 agosto. Nella gara di debutto della stagione 2021/2022, il Manchester United ha rifilato una sonora sconfitta al Leeds United, partita terminata per 5 a 1. In questo match chi si è distinto maggiormente è stato Paul Pogba, che ha contribuito alla vittoria con ben 4 assist. Prestazione maiuscola per il francese che ha dimostrato a tutti il suo valore. Il centrocampista campione del mondo in carica però molto probabilmente la prossima stagione non rimarrà con i red devils. Di seguito tutti i dettagli sul suo probabile futuro.

Il futuro di Paul Pogba

Per il calciatore classe 93, questa potrebbe essere la sua ultima annata in Premier League. Infatti alcune voci vedono il “polpo” lontano dall’Inghilterra e molto vicino alla Spagna. Il francese farebbe parte del progetto futuro del Real Madrid, che prevede anche un’altra stella francese, ovvero Kylian Mbappé. I due infatti hanno il contratto in scadenza nel 2022, il che renderebbe molto più facile al presidente Florentino Perez accaparrarsi i due fenomeni, offrendogli “solo” un ingaggio da re.

Sul francese dei red devils però, c’è anche la Juventus, anche se sembra sempre più lontana, infatti con i blancos sul centrocampista diventa estremamente difficile un ritorno in maglia zebrata per Pogba. Al momento l’unica cosa quasi certa è l’addio del polpo dall’United. Bisogna però capire quale sarà la destinazione, anche se tutto porta a pensare che il giocatore prenderà la strada per Madrid il prossimo anno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Pogba, altro che Juve: show e record in Premier con lo United

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus è doppio compleanno: una festa in bianconero

Le caratteristiche tecniche

Paul Pogba è un centrocampista che fa della sua forza fisica, del pressing e della sua personalità le sue migliori armi. Il francese grazie alle sue lunghe gambe è molto abile nella fase di recupero palla, da questa sua peculiare caratteristica fisica e dall’ottimo utilizzo che ne fa, gli è stato affibbiato il soprannome di “polpo”. Il classe 93 è inoltre un ottimo tiratore, con buone capacita balistiche unite ad una notevole potenza del tiro, in più può calciare con entrambi i piedi essendo ambidestro.