Calciomercato Juventus, addio a sorpresa: lo vogliono in Premier

Calciomercato Juventus: possibile addio a sorpresa per un giocatore bianconero, su di lui diversi club inglesi.

La Juventus di Massimiliano Allegri è quasi pronta per questo inizio di stagione, la nuova rosa farà il suo debutto in Serie A il 22 agosto contro l’Udinese. Nella rosa bianconera è finalmente arrivato Manuel Locatelli, adesso manca solo il ritorno di Miralem Pjanic che è in uscita dal Barcellona. Con il bosniaco Allegri avrebbe il centrocampo che desidera. Per riuscire però ad prendere il centrocampista ex Roma, deve arrivare prima la cessione di Aaron Ramsey, il gallese pesa molto sulle casse del club e senza il suo commiato non si può procedere alla trattativa per Pjanic. Da poco però un altro giocatore bianconero potrebbe essere in partenza e il suo addio lascerebbe spazio al bosniaco. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Calciomercato Juventus, chi è il giocatore bianconero che è pronto all’addio’

La Juventus vuole Pjanic per sistemare definitivamente il centrocampo, inoltre il bosniaco non rientra più nei progetti del tecnico blaugrana e la dirigenza del Barcellona pur di togliersi l’enorme ingaggio del centrocampista classe 90 ha deciso di lasciarlo partire a zero. Questo semplifica di molto i piani della Juventus che però prima di poter intraprendere la trattativa con il loro ex giocatore, deve alleggerire un po’ le casse. Il principale indiziato a favorire questa manovra doveva essere Ramsey, ma il suo stipendio di 7 milioni di euro ha reso molto difficile il trovargli una sistemazione.

A questo punto viene in soccorso del club di Torino, un altro giocatore che potrebbe prendere il posto del gallese, si tratta di Weston McKennie. Il giocatore Texano ha molti estimatori in Europa, tanti dei quali in Premier League e in Bundesliga. Il cartellino dell’ex Schalke 04, è valutato dalla Juve intorno ai 30 milioni di euro.

Mancano solo 10 giorni alla fine di mercato e i bianconeri in questo poco tempo deve riuscire ad incassare i soldi dello statunitense e concludere con Pjanic.