Calciomercato Genoa, Destro out: i due nomi per sostituirlo

Calciomercato Genoa: Destro fuori dai piani di Ballardini, i rossoblù lavorano su due nomi: un ritorno di fiamma e una scommessa dal Belgio.

Genoa super attivo sul mercato nelle ultime ore. Con la partenza di Shomurodov e un Destro ormai pronto per una nuova avventura con lo Spezia di Thiago Motta, la dirigenza rossoblù stringe per mettere disposizione di Ballardini due nuovi innesti per l’attacco. Il primo è una vecchia conoscenza, il secondo arriverebbe dal Belgio, ma su di lui c’è anche il Venezia. I dettagli di seguito.

Calciomercato Genoa, il ritorno del Monito

L’obbiettivo numero 1 di Preziosi sarebbe Diego Perotti, deciso a vestire i colori del Grifone per la seconda volta, dopo i 4 anni a Roma e la breve esperienza in Turchia. L’argentino ha risolto ieri il contratto che lo legava al Fenerbahçe fino al 2023 ed ora i rossoblù sono pronti a raccoglierlo in città per l’inizio della settimana. La prima esperienza dell’argentino a Genoa era stata decisamente positiva: per lui 5 reti e 7 assist in 45 presenze con il Grifone.

🚨🇹🇷🇦🇷 Diego Perotti and Fenerbahce have reached an agreement in principle for the termination of his contract. He will leave Istanbul and dreams of a return to Serie A with Genoa (offered a contract until 2023). #Fenerbahce #Genoa #Perotti #transfers (🗣️ @NicoSchira) pic.twitter.com/VVBvqU89IQ — AK – 24/7 Transfer News (@aktransfernews) August 21, 2021

Calciomercato Genoa, una scommessa dal Belgio

Il secondo nome, invece, è quello di Thomas Henry, francese classe 1994 attualmente in forze all’OH Leuven. Preziosi vorrebbe portarlo a Genoa con la formula di un prestito con obbligo di riscatto, fissato a 5.5 milioni di euro.

Su di lui, però, è molto forte anche il Venezia che, la notte scorsa, pare aver superato l’offerta dei rossoblù, mettendo sul piatto 6 milioni e aprendo alla possibilità di un trasferimento a titolo definitivo, invece che prestito con obbligo, come offerto dal club ligure.

Mattia Maccarone