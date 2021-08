Maksimovic, addio Serie A: il serbo ha scelto la sua nuova squadra

Nikola Maksimovic è pronto a salutare il nostro campionato: il difensore serbo ha trovato un accordo con un club di Ligue 1.

Il futuro di Nikola Maksimovic non sarà più in Serie A. Dopo quasi otto stagioni italiane (con la breve parentesi allo Spartak Mosca in prestito), di cui tre al Torino e cinque al Napoli, il difensore serbo è pronto a tuffarsi in una nuova avventura. Stando a quanto riferito dal sito gianlucadimarzio.com, l’ex centrale azzurro avrebbe trovato un accordo con un grande club di Ligue 1.

E pensare che di ipotesi per poterlo vedere ancora all’opera nel nostro campionato ne erano state fatte molte. Per un periodo sembrava essere interessata al serbo a parametro zero la Lazio di Sarri. Un accostamento a dir la verità complesso, per vari motivi. Non ultimo il fatto che fu proprio il tecnico di Figline Valdarno a ‘bocciarlo’ nei suoi anni in azzurro.

Altra ipotesi molto consistente era stata per un periodo quella che avrebbe voluto Maksimovic all’Inter. In particolare il centrale serbo avrebbe potuto prendere il posto di uno dei titolari qualora il club nerazzurro avesse deciso di fare a meno di de Vrij, Skriniar o anche Bastoni, dinanzi ovviamente a proposte irrinunciabili.

Nelle ultime settimane, sembrava invece che lo stesso Maksimovic stesse lanciando segnali al Napoli per poter tornare a vestire l’azzurro. Non è un mistero infatti che il calciatore e la sua famiglia si siano molto legati al territorio e affezionati alla città partenopea, e avrebbero probabilmente anche rinunciato a qualcosa sull’ingaggio per restare alla corte di Spalletti. Ma di sbocchi da parte della società partenopea non ne sono arrivati. E così il difensore avrebbe iniziato a prendere in seria considerazione anche proposte estere.

Maksimovic al Marsiglia: c’è l’accordo

L’ex difensore azzurro potrebbe presto giocare all’estero, o in Spagna o in Francia. Resta viva l’ipotesi Siviglia, con un inserimento in extremis da parte del club andaluso. Una destinazione che potrebbe affascinare il centrale serbo ex Torino.

Ma al momento l’ipotesi più concreta è un’altra. Stando a quanto riferito dal gianlucadimarzio.com, infatti, Maksimovic avrebbe già trovato un accordo con il Marsiglia. L’ex Napoli potrebbe dunque raggiungere in Ligue 1 il suo vecchio compagno Arek Milik. Non c’è alcuna ufficialità, ma sembrerebbero essere già stati fatti diversi passi avanti. Se così fosse, Nikola resterà comunque in una grande città di mare, pur dovendo abbandonare la ‘sua’ amata Napoli.