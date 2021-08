Calciomercato SPAL, ora è ufficiale: arriva una stella dal Salento

Calciomercato SPAL: le voci che circolavano ormai da giorni hanno trovato finalmente riscontro. Arriva un nuovo attaccante per Clotet

L’inizio del campionato è ormai alle porte. La SPAL scenderà in campo domani sera contro il Pisa, in trasferta. La preparazione d’inizio stagione, però, non ha distratto Clotet e la dirigenza ferrarese dal calciomercato, in cui il club emiliano si è dimostrato uno dei più attivi in questa sessione estiva. Le partenze di Floccari e Paloschi avevano lasciato un buco che il solo arrivo di Lorenzo Colombo, in prestito dal Milan, non poteva riempire. I biancazzuri hanno quindi individuato un nuovo fantasista da regalare a Clotet per cominciare al meglio la nuova stagione. Di seguito tutti i dettagli.

Calciomercato SPAL, una star dal Salento

La scelta è ricaduta su Marco Mancosu, in rotta col Lecce dopo i dissapori con il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino. Messo sul mercato dai salentini, l’ex capitano dei giallorossi è subito finito nel mirino del neopresidente Joe Tacopina che, con una trattativa durata poco più di un paio di giorni, è riuscito a portare il fantasista sardo a Ferrara.

Ieri, alle 17, il comunicato della società ferrarese: “S.P.A.L. srl comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’U.S. Lecce le prestazione sportive del centrocampista Marco Mancosu”. Il giocatore ha firmato un contratto biennale da 400 mila euro netti all’anno, la stessa cifra che percepiva con il club salentino.

Potrebbe interessarti anche »» La Serie B apre il suo sipario: primo turno, ci siamo

Potrebbe interessarti anche »» Buffon-Grosso, avversari in Serie B: quello sgarbo che fece infuriare la Juve

Si conclude così l’esperienza di Mancosu al Lecce. Un’avventura durata ben 5 anni e vissuta da protagonista, nel segno di 180 presenze e oltre 50 gol, conditi da una storica scalata dalla Lega Pro alla Serie A. Quella di Mancosu al Lecce è una favola senza lieto fine, terminata nel peggiore dei modi, con un litigio fra il suo agente e uno dei dirigenti della società. Oggi, però, la SPAL riparte da lui e il suo futuro con gli Estensi è una storia tutta da scrivere.

Mattia Maccarone