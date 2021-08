Juventus, addio a Cristiano Ronaldo: svelato chi lo sostituirà

Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus in questa sessione di mercato, i nomi degli eventuali sostituti del portoghese.

La Juventus inizia il suo percorso in Serie A non nel migliore dei modi. I bianconeri infatti dopo il 2 a 0 iniziale con le firme di Dybala e Cuadrado, si sono fatti recuperare da un ottimo Udinese che non si è arreso ed ha conquistato il pareggio al 83esimo. In tutto questo Cristiano Ronaldo è partito dalla panchina ed è entrato negli ultimi 30 minuti di gioco. Al 94esimo gli viene anche annullato un gol dalla VAR per posizione di fuorigioco.

La partenza dalla panchina del campione portoghese, sembra far intendere che ormai i giorni di Cr7 alla Juve siano quasi finiti. I bianconeri iniziano a muoversi per ricercare il possibile sostituto.

Cristiano Ronaldo verso l’addio, la Juventus si prepara al sostituto

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, Massimiliano Allegri nel post partita ha riferito di aver scelto lui per la partenza di Ronaldo dalla panchina. Ma nonostante questo l’idea dell’addio del portoghese è sempre più presente e la Juve deve iniziare a vagliare le possibili ipotesi per il post Cr7. Attualmente la dirigenza bianconera sta valutando tre nomi in particolare e sono: Mauro Icardi, Gabriel Jesus e Anthony Martial.

L’idea principale sarebbe quella di fare uno scambio con una delle squadre di questi tre giocatori. Infatti PSG, Manchester City e Manchester United sono tutte e tre interessate al bomber classe 85.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus all’ostacolo Udinese: attesa per l’Allegri bis

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cristiano Ronaldo leader solo da social? Altra sfida per lui

Chi è il preferito dei tre?

I francesi stanno pensando al 36enne in caso il loro gioiellino Mbappe decida di andarsene e inoltre Icardi è stato rilegato ai margini del progetto del Paris Saint-Germain e dato l’alto ingaggio si sta pensando di cederlo. Per quanto riguarda Gabriel Jesus sembra il favorito di Allegri, se però vogliono il brasiliano i bianconeri dovranno penare non poco. Infatti prima si dovrà liberare un posto, visto che la rosa della Juve ha già tutti i slot extracomunitario occupati, inoltre il City sembra intenzionata a prendere Harry Kane, quindi potrebbe non interessarsi troppo all’ex Real Madrid. Infine Il Manchester United che potrebbe usare Martial come pedina di scambio, in quel caso se la Juventus accettasse potremmo rivedere Cr7 con la maglia dei Red Devils, la squadra che lo ha lanciato nell’Olimpo dei calciatori più grandi.