Calciomercato Milan, via un big: un club spagnolo all’assalto

Calciomercato Milan: i rossoneri sono vicini alla cessione di un loro giocatore, dalla Spagna arriva l’offerta.

Ieri il Milan ha trionfato sulla Sampdoria per 1 a 0, con il gol del nuovo numero 10 rossonero Brahim Diaz. Certo non è stata una partita dominata interamente dai diavoli, ma rimane comunque un buon risultato. Ora a Stefano Pioli manca solamente un nuovo trequartista. La dirigenza meneghina sta lavorando per dare al tecnico di Parma il miglior innesto possibile, ma è ancora tutto fermo, i soldi nelle casse del Milan sono pochi e serve una cessione che possa sbloccare la situazione. Dalla Spagna potrebbe arrivare un’offerta per un big rossonero, scopriamo insieme i dettagli della trattativa.

Calciomercato Milan, un club spagnolo sull’ala rossonera

La dirigenza meneghina per poter operare nel mercato in entrata ha bisogno prima di rifocillare le casse del club. Quindi per avere una maggiore scelta riguardo al nuovo trequartista, il Milan dovrebbe prima sistemare i vari esuberi. Al momento potrebbe partire Samu Castillejo, l’ala destra dei rossoneri non rientra più nei piani tecnici di Pioli e il ricavato della sua vendita può essere rinvestito sulla trequarti. Sullo spagnolo classe 95, un club su tutti ha serie intenzioni riguardo il suo acquisto. Si tratta del Gefate, che in questo momento sta per riempiere le proprie tasche con la cessione di Marc Cucurella. Il terzino spagnolo sta per diventare un giocatore del Brighton. La squadra inglese per il cartellino del giocatore verserà nelle casse degli “Azulones” una somma di 18 milioni di euro, previsti dalla clausola rescissoria.

Con questo bottino il club spagnolo potrà rinvestire su un altro giocatore, e il nome di Castillejo è sempre molto caldo tra la dirigenza del Gefate. Il Milan per il cartellino dell’ala spagnola chiede circa 8 milioni di euro, se la trattativa andrà in porto i diavoli avrebbero finalmente la possibilità di effettuare l’ultimo acquisto, che vede tra i principali indiziati: Sarabia del PSG, Vlasic del CSKA e Ilicic dell’Atalanta.