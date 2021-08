Torino su Kabak: il difensore bomber con un “padre” Imperatore

Il Torino tenta il colpo Kabak: fu lanciato da un tecnico molto conosciuto in Italia e a Liverpool non ha confermato le sue qualità.

Ventuno anni, 186 centimetri di assoluta potenza e fiuto del gol. Ozan Kabak ha agitato la passata estate di mercato. Lo voleva il Milan, ha sondato il terreno il Real Madrid, ma alla fine il prestito lo ha ottenuto il Liverpool, che lo ha gettato nella mischia convinto dalle sue qualità. La sua esperienza con i Reds però non è stata esaltante. Klopp non ha ritenuto opportuno riscattarlo dallo Schalke che aveva accettato un diritto di riscatto in favore degli inglesi fissato a 25 milioni.

Il ritorno di Van Dijk e le prestazioni in chiaroscuro del difensore non hanno favorito la trattativa, ma le qualità di Kabak non sono in discussione, e il Torino ci prova. Allo Stoccarda, che lo prelevò dal Galatasaray, il suo impatto fu devastante. Difesa blindata e un buon numero di gol, confermando le doti che il suo mentore aveva intravisto in un giovane che potrebbe arrivare in Italia.

Kabak, il Torino ha già fatto la prima offerta per il difensore tifoso: lo manda un tecnico molto famoso

Ozan Kabak è il pupillo di Fatih Terim. L’imperatore, che in Italia ha allenato Fiorentina e Milan, ha incassato parole di grande stima da parte del difensore. “Gli devo tutto – disse in una vecchia intervista – ed è come un padre per me. Senza di lui non avrei affrontato l’esperienza in Germania a soli 18 anni”. Nel 2019 infatti lasciò il Galatasaray da tifoso del club. Lo testimoniano le foto sul suo profilo social da circa un milione di follower, in cui è ritratto con i fans del club turco e nel quale non perde occasione per postare le foto di una tifoseria caldissima.

Nella vita privata il difensore ama la sua famiglia e le radici. Posta spesso foto legate alla Turchia, ma potrebbe tentare l’esperienza in Italia. Juric ha chiesto al Toro di fare uno sforzo, e l’offerta allo Schalke è di 1,5 milioni di euro per il prestito fino a superare i 15 milioni per l’accordo totale. Si tratta, nonostante un primo no.

