Miss Claudia esplosiva: “Mi sono svegliata con questa sorpresa” – FOTO

Miss Claudia festeggia sui social e comunica la lieta notizia ai suoi follower: per l’occasione la top model ha condiviso una foto pazzesca.

Tra le protagoniste indiscusse di “Avanti un Altro!“, ormai da diverse edizioni. Claudia Ruggeri – meglio nota come Miss Claudia – è una colonna portante del programma condotto da Paolo Bonolis. Con il presentatore di fede interista ha già collaborato a Domenica In, per poi seguirlo in varie trasmissioni, tra cui anche una comparsata nel celebre “Ciao Darwin“.

La showgirl e attrice romana classe 1983 è famosa in tv, quanto sui social. La sua fama è cresciuta negli anni grazie ad Instagram, che gli ha dato l’opportunità di farsi notare anche dagli utenti che non seguono il quiz televisivo targato Mediaset. E proprio oggi, Miss Claudia si è svegliata con un’incredibile sorpresa, condivisa con i suoi follower.

Miss Claudia ammalia i fan: “Siete 1,2 milioni!”

Ruggeri è nota al pubblico di Instagram per i suoi scatti in lingerie o in costume. Le dolci forme e il corpo sinuoso incantano ogni giorno oltre un milione di seguaci, innamoratissimi della bella mora. E così, questa mattina Miss Claudia ha voluto festeggiare con i suoi amati fan un traguardo importante della sua carriera sui social.

Leggi anche >>> “Come fai a toccare un viscido come Allegri?”: la risposta di Ambra è epica

Con una foto in intimo e una posa esplosiva, la top model ha dichiarato sui social: “Questa mattina mi sono svegliata con una sorpresa: 1,2 milioni di follower. Grazie a tutti voi che siete sempre di più“. Cresce il numero di fan della bellissima attrice e parte del cast di “Avanti un Altro!” e anche i suoi follower fanno sentire il proprio affetto tramite commenti e like. Claudia Ruggeri è irresistibile.