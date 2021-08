“Come fai a toccare un viscido come Allegri?”: la risposta di Ambra è epica

Ambra Angiolini attaccata per la sua relazione con Max Allegri: la risposta dell’attrice a un hater diventa virale.

Ambra Angiolini difende Max Allegri… e lo fa a modo suo. La showgirl, attrice, cantante, tuttofare dello spettacolo italiano è da anni la compagna dell’attuale tecnico bianconero. La loro relazione sembrava essere andata in crisi alcuni mesi fa, ma invece è riuscita a superare un momento di difficoltà e a ripartire con più ardore di prima.

A spazzare via le voci di una crisi erano state le immagini pubblicate dalla rivista Chi, che mostravano i due nuovamente legati da una grande intesa e da un romanticismo che pervade ogni loro gesto. Non tutti però apprezzano la loro storia d’amore, e anzi c’è chi non perde occasione per stuzzicare e pungere sia la showgirl, 44 anni, che l’allenatore livornese.

Leggi anche -> Allegri alla Juventus, qui la sua casa a Torino

Ci sono volte in cui le critiche scivolano via sulla propria pelle senza alcuna difficoltà, senza lasciare traccia. Ma a volte la maleducazione e la cattiveria vanno oltre il consentito. E in quelle volte Ambra non è certo tipa da lasciarsi attaccare gratuitamente e farsi mettere i piedi in testa, e lo ha dimostrato anche nell’ultima occasione, rispondendo a un hater e mettendolo in riga con parole durissime!

Ambra Angiolini difende Allegri: la risposta a un hater

Quando si supera il limite, è giusto cercare di mettere in riga chi, volendo fare il simpatico e nascondendosi dietro la tastiera, sfrutta il mezzo digitale per fare il bello e il cattivo tempo, dire e scrivere qualcunque cosa, dalla fake news più dannosa all’offesa più gratuita.

Lo sa bene anche Ambra, che quotidianamente deve replicare a chi invidia la sua storia con Max Allegri, o a chi semplicemente detesta il tecnico bianconero per ragioni calcistiche. Come nel caso di un follower maleducato, che nelle ultime ore l’ha provocata scrivendole: “Ma come fai a toccare uno viscido come Allegri?“.

Potrebbe interessarti -> Max Allegri con il dilemma turnover: amarlo o rifiutarlo

Parole durissime e molto molto offensive, che non sono per nulla piaciute ad Ambra. Stavolta l’attrice non ci ha visto più e ha voluto rispondere per le rime, andando durissima a contrattaccare al follower in questione: “Ti rispondo solo se tu chiedi alla tua fidanzata com’è toccare uno stron*o“. Reazioni da parte degli altri suoi follower? Inutile, dirlo: una standing ovation.