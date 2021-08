Miss Claudia a Gallipoli, le trasparenze del costume incantano i fan – Foto

Claudia Ruggeri al mare fa impazzire i suoi follower: la Miss di Avanti un Altro a Gallipoli sfoggia il suo costume intero e cattura l’attenzione dei fan.

La bellissima top model romana ha incantato i suoi follower con uno scatto mozzafiato al mare. Claudia Ruggeri, meglio nota in tv col nome di Miss Claudia, sta trascorrendo le vacanze in Puglia e precisamente questa mattina ha postato uno scatto dal mare di Gallipoli.

Vacanze italiane per la showgirl e protagonista del cast di Avanti un Altro. Vacanze esplosive per uno dei volti più belli e conosciuti della televisione. In questa calda estate, Claudia ha mostrato tutte le sue doti in diverse salse: in bikini, con abiti lunghi e corti. Ora, invece, la miss più famosa del quiz televisivo di Mediaset ha sfoggiato il suo costume intero, che ha esaltato le sue dolci forme fisiche.

Miss Claudia, il costume esalta le curve – Foto

La stupenda indossatrice ha regalato uno scatto mozzafiato in spiaggia, a pochi passi dal mare. Miss Claudia ha messo in mostra il suo costume intero dal colore nero, con qualche trasparenza che esalta le dolci curve della modella. In posa con il cappellino e gli occhiali neri, Ruggeri è irresistibile agli occhi dei suoi seguaci. I follower della showgirl in pochi attimi hanno preso d’assalto il post, commentando e riempiendo di complimenti la bella Claudia.

La Miss si gode il relax al mare, in attesa di nuovi grandi avventure televisive. Da diversi giorni sta mostrando le bellezze marine della Puglia e sfoggia il suo fisico mozzafiato con tanti costumi che esaltano il proprio fisico.